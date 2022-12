Sarah Altobello: “Nikita Pelizon mi invidia per la carriera”/Luca Onestini si schiera

Grande Fratello vip 7, Luca Onestini affonda Nikita Pelizon: la rivelazione su Sarah Altobello

Il gruppo di concorrenti in corsa al Grande Fratello vip 7 sembra dividersi in fazioni assestanti, con Luca Onestini che taccia Nikita Pelizon di aver infangato Sarah Altobello, parlando male della pugliese con terzi. In una confidenza condivisa nella Casa più spiata d’Italia, Antonella Fiordelisi chiarisce l’accaduto su Nikita: “Ha parlato male di Sarah con Luca e ora ha ammesso questa cosa perché prima si confidava con Onestini e Nikita ora ha ammesso questa cosa”. In sintesi, Nikita avrebbe lasciato intendere che Sarah si adoperasse per delle pratiche particolari, soprattutto in occasione di alcune cene, ancor prima di entrare a far parte del gioco dei vipponi.

A questo punto interviene anche Oriana Marzoli sul caso Nikita Pelizon: “Ha ammesso cosa faceva fuori (Sarah ndr) quando andava a cena con certe persone. Nikita ha fatto capire a Luca, alcuni mesi fa che Sarah faceva delle cose strane fuori”. La questione si fa poi via via sempre più spinosa, con Nikita che non appena appresa la dinamica della riunione al Grande Fratello vip 7 partita ai suoi danni tenta di chiarire la sua posizione: “Io e Luca eravamo molto vicini e lei aveva dato una risposta ad un gioco che mi aveva stupito. Anche Sarah aveva risposto di ‘sì’ ad una domanda: ‘Devi fare il film: esci con il regista da sola? E lei disse che ci sarebbe andata da sola’. Ha parlato di situazioni come ‘arrampicatrice sociale’, etc, etc… Sarah più volte ha detto questa cosa in passato e forse stava scherzando, non lo so. Io so delle cose che ha fatto fuori, ok? Ma non vado a parlarne in questo programma, assolutamente no. Poi magari sono solo pettegolezzi che mi ha detto una persona che la conosce da vicino e ci può stare”. E non é tutto. La verità della gieffina su Sarah Altobello poi prosegue: “Lei dice che in passato è stata una arrampicatrice sociale e dice che lo siamo tutti, ma io non sono d’accordo. Poi mi hanno detto una cosa, ma può essere anche non vera… se poi questa cosa viene utilizzata per buttarmi della merd* addosso fallo pure. Questo è il tuo gioco ma non sicuramente il mio. Io con Luca non vado a parlare male della gente anzi non mi piace parlare male”.

Nikita Pelizon fa appello ai fan

A questo punto, in confidenza con Oriana Marzoli e Luca Onestini, Sarah Altobello contrattacca, tacciando Nikita Pelizon di nutrire gelosia nei suoi riguardi: “Ha messo in mezzo il mio manager. Io l’ho vista una volta a lei… l’ho conosciuta a “Casa chi” quando lo conduceva Alfonso Signorini. Il mio manager voleva lei ma ha detto di no.

Lei ha rosicato di me a un certo punto della situazione, lei rosicava ma anche della mia carriera. Lei è stata sempre gelosa di me e sta trovando l’appiglio… Quella è gelosa di me te lo dico io”.

E il gruppo del Grande Fratello vip sembra intanto dividersi a metà, con Luca Onestini che comincia a schierarsi palesemente dalla parte di Sarah, dando pieno supporto alla tesi della pugliese. Che Nikita Pelizon possa rivelarsi protagonista di un gioco “tutti contro uno”? Ora lei non demorde e fa appello ai fan, al Grande Fratello vip: “Raga fate una colletta vi prego, datemi un segnale!”.

