Sarah Balivo si è sposata con Piero Cicconi/ Foto, sorella Caterina: “trattala bene!”

Sarah Balivo, la sorella di Caterina, ha detto si al compagno Piero Cicconi. Sui social arriva l’annuncio del matrimonio con tanto di foto e video pubblicati anche dalla sorella Caterina Balivo che fa i suoi personalissimi auguri alla sorella. Una cerimonia celebrata nella meravigliosa cornice di Favignana, in Sicilia con la sposa che ha sfoggiato un bellissimo abito in bianco con la parte del busto in pizzo. Un momento davvero magico per la sorella più piccola di Caterina Balivo che nelle foto appare felice e al settimo cielo dopo aver pronunciato il “lieto si” al compagno Piero Cicconi. Gli sposi sono stati immortali fuori la Chiesa sotto una pioggia di riso, mentre la sposa sorridente e felice è intenta a sventolare il bouquet. Una cerimonia che Caterina Balivo ha immortalato con una serie di foto e video che ha condiviso con i suoi tantissimi follower: dai momenti di prelazione pre – cerimonia, fino al momento dell’uscita degli sposi dalla Chiesa.

Sarah Balivo matrimonio: le parole della sorella Caterina

“Sei la più bella” le parole che Caterina Balivo ha dedicato alla sorella Sarah che, nonostante le misure anti contagio per la pandemia da Covid-19 è riuscita comunque a realizzare il suo sogno. La stessa foto, condivisa da Caterina Balivo, è stata poi postata anche dalla sposa con tanto di didascalia: “Favignana, 18 luglio 2020. Succede anche ai migliori…”. Dal canto suo, invece, Caterina Balivo a corredo della foto ha pubblicato una breve didascalia in cui, oltre a fare gli auguri agli sposi, manda una sorta di segnale al cognato scrivendo: “E anche la mia Saretta si è sposata! @pieribus mi raccomando, trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cora a casa! #caterinabalivo #caterinasecrets”. Per la serie “stai attento!”. Naturalmente la frase della Balivo è del tutto ironica, ma diciamo che da sorella maggiore ci sta tutta! Ricordiamo che la conduttrice Rai ha due sorelle più piccole: si tratta di Francesca e Sarah. La prima è una pediatra, mentre Sarah è un architetto professionista e cura un seguitissimo blog dal titolo “2 biscotti nel tè”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 18 Lug 2020 alle ore 11:02 PDT





