Sarah Churchill, detta Lady Marlborough/ Violenta e autoritaria conquista la Regina Anna Stuart

Chi è Sarah Churchill?

Sarah Churchill, detta Lady Marlborough, è la “favorita” della Regina Anna Stuart d’Inghilterra. Un’amicizia davvero speciale quella nata tra l’ultima regina del casato di Stuart e Lady Marlborough e raccontata nel film Premio Oscar “La favorita” diretto da Yorgos Lanthimos con protagoniste Olivia Colman nel ruolo della Regina e Rachel Weisz in quello di Sarah Churchill. Una figura controversa ed importante quella di Lady Marlborough che ha influenzato le scelte e le decisioni della sovrana d’Inghilterra. Amiche sin dalla nascita, Sarah e Anna sono insperabili, anche se è proprio la Sovrana d’Inghilterra ad essere dipendente in tutto e per tutto dall’affetto dell’amica.

La Favorita/ Streaming del film su Rai 3 tra ironia e situazione della donna

Tra le due c’è un passionale scambio epistolare dove è Anna Stuart ad utilizzare parole di grande affetto ed amore per la sua amica. Un sentimento che le due cercano di nascondere utilizzando perfino degli pseudonimi.Nonostante questo speciale rapporto, Anna Stuart sposa il principe Giorgio di Danimarca, ma subito dopo le nozze conferisce alla sua amica Sarah il titolo di Lady of the Bedchamber, il primo dei titoli.

Pelè, Canale 5/ Streaming del film "senza estro" sul grande campione di calcio

Il rapporto speciale tra Sarah Churchill, detta Lady Marlborough e Anna Stuart

Miss Morley e Miss Freeman, ossia Anna Stuart e Sarah Churchill, detta Lady Marlborough, continuano a scriversi lettere utilizzando dei soprannomi per tenere lontane le chiacchiere a corte. L’amicizia con la Regina Anna Stuart permise a Sarah e al marito John di conquistare titoli nobiliari di prestigio diventando duca e duchessa di Marlborough. Questi titoli nobiliari trasformano Sarah Jennings Churchill in una donna sempre più altezzosa verso la Regina convinta di averla in pugno. Tutto cambia però quando nella vita della Regina arriva una nuova dama: si tratta di Abigail Hill Masham introdotta a corte proprio da Sarah.

Tutto per la mia famiglia / Su Rai 2 il film con Jennie Garth e sua figlia

Le sicurezze di Sarah Jennings Churchill dominicano a vacillare visto che la Regina Anna Stuart è proiettata verso la nuova arrivata a corte. Dal canto suo Sarah non sta ferma a guardare, anzi cerca in tutti i modi di far terminare la relazione tra Anna e Abigail commissionando ballate satiriche in cui si raccontava del legame lesbo tra le due e arrivano perfino ad aggredirla in pubblico. Oramai però Lady Marlborough aveva perso il ruolo di “favorita” della Regina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA