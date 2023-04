Sarah Felberbaum, depressione e disturbi alimentari/ “Mi facevo del male”

Sarah Felberbaum: la crisi dopo la nascita del secondo figlio

Sarah Felberbaum, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha recentemente confessato di aver sofferto di depressione e disturbi alimentari. “So cosa significa la depressione… Ho avuto problemi con il cibo, impiegando anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché. È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio“, ha raccontato l’attrice di origine anglosassone sulle pagine del settimanale Oggi.

L’unica ad accorgersi del suo malessere è stata la suocera, mamma dell’ex calciatore Daniele De Rossi. L’attrice aveva ripreso a lavorare un mese dopo la nascita del figlio Noah: oggi ammette che non è stata una scelta felice, ma che avrebbe dovuto prendersi più tempo.

Sarah Felberbaum: “Ho capito che si può essere felici”

Negli anni di crisi, Sarah Felberbaum ha sempre potuto contare sul sostegno del marito Daniele De Rossi: “Quando l’ho conosciuto ho detto: ‘Vabbé, un calciatore, non può essere’, e invece dopo più di dieci anni eccoci qui. Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita… Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici”, ha detto sulle pagine del settimanale Oggi. L’attrice si è lasciata alle spalle questo periodo difficile della sua vita: “Ogni tanto torno ancora dallo specialista ma il brutto è ormai archiviato”.

Domani, martedì 25 aprile, Sarah Felberbaum interpreta la partigiana ed deputata Dc, Tina Anselmi, nel film “Tina Anselmi, una vita per la democrazia” in onda su Rai 1.

