Sarah Felberbaum/ Ecco chi interpreta nella serie Il Giovane Montalbano

Nelle mani di Sarah Felberbaum è capitato un compito difficile da gestire: interpretare Livia, la storica compagna di Salvo Montalbano. Oggi, lunedì 1 giugno 2020, Il giovane Montalbano verrà trasmesso in replica nella prima serata di Rai 1 e potremo rivedere l’attrice all’opera con il suo personaggio. Nel primo capitolo della fiction, la sua Livia e Salvo, interpretato da Michele Riondino, muoveranno i primi passi all’interno del loro travagliato amore. Nel secondo capitolo invece il loro rapporto si trasformerà ancora e già nella premiere vivrà un punto di svolta. I primi episodi infatti hanno visto Livia e Salvo alle prese con un futuro incerto, anche se hanno scelto di avviare la loro relazione. Essere innamorati a distanza non è semplice ed è uno degli scogli che la coppia dovrà affrontare e superare. La Felberbaum invece ha dovuto anche confrontarsi con le altre tre Livia della fiction madre. Per interpretare il suo ruolo, ha scelto una strategia precisa: “Ho cercato di darle dei colori diversi, rendere un po’ più morbida quella durezza che si vedrà nell’età adulta“, ha detto a Sorrisi, “Livia è la dimostrazione che la vita e determinate situazioni possono cambiarti nel profondo e renderti meno aperta e sulla difensiva. Racconta di come può essere difficile vivere accanto a un uomo come Montalbano, una persona sedentaria, molto solitaria e che soprattutto mette il lavoro prima di tutto”.

Sarah Felberbau, una storia nata dal rapimento di una bambina

Sarah Felberbaum muoverà le fila di Livia ne Il giovane Montalbano. Il suo incontro con il protagonista Salvo avverrà in circostanze particolari: i due entreranno infatti in contatto grazie ad un caso di una bambina rapita. Livia è l’amica della madre della piccola e in qualche modo verrà coinvolta nelle indagini. Poi l’incontro con Salvo diventerà fatale. “Il loro rapporto nasce tenero, dolce”, ha detto tempo fa l’attrice a Sorrisi, “lei, che vive a Genova dove lavora in uno studio di architettura, rinuncia a una parte della sua vita per potersi spostare e correre da lui in Sicilia. Sono due persone forti, indipendenti, legate da un amore che la distanza finisce per logorare“. Avremo modo di assistere all’evoluzione del loro rapporto nel corso degli episodi, anche se sappiamo bene che anche in età adulta, i due dovranno affrontare alti e bassi per gli stessi motivi. La distanza diventerà così un leitmotiv della coppia, a volte simbolo di una separazione emotiva e romantica, altre volte motivo di incontro fra i due protagonisti. Intanto la Felberbaum continua la sua attività social fra ringraziamenti e balletti scatenati, nonchè dediche d’amore speciali. “Ero lì accanto a vostra madre quando siete nati e ho visto il vostro volto prima di chiunque altro”, ha scritto in questi giorni sui social, “vi ho cercato, aspettato e desiderato insieme a lei. Vi amo da impazzire”. I due piccoli sono Sophia e Tommaso, i due nipoti gemelli nati dalla sorella Anna. Un messaggio accolto con grande entusiasmo da parte dei fan e che sottolinea ancora una volta l’animo gentile e dolce dell’attrice.

Foto, i due piccolo Sophia e Tommaso





