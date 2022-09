Sarah Nile è incinta/ Video choc dopo le cure ormonali: “Questa sono io oggi. Viso scarnito, pelle rovinata…”

Sarah Nile è incinta e racconta su Instagram il calvario delle cure ormonali

Volto scavato e provato quello che Sarah Nile ha mostrato nelle ultime ore su Instagram in un post che ha inizialmente allarmato i fan. Da qualche tempo che c’è ha notato il dimagrimento dell’ex gieffina, chiedendosene i motivi e preoccupandosi per lei; la Nile ha oggi rotto il silenzio, spiegando cosa le sta accadendo. L’ex gieffina ha ammesso di essere incinta ma di essersi sottoposta ad una cura specifica per avere un figlio, la PMA “Una strada quasi sempre lunga, tortuosa, piena di difficoltà e ostacoli”, ha spiegato.

Riccardo Guarnieri si dichiara a Federica Aversano a Uomini e Donne/ Armando sbotta

“Questa sono io oggi! – ha esordito Sarah Nile nel post in cui si mostra nelle attuali condizioni – Un viso scarnito, provato dalla stanchezza e dalla paura che tutto possa finire all’improvviso, gli occhi disidratati, la pelle rovinata dalle macchie che provocano le cure ormonali e troppi chili persi per la nausea costante”, ha spiegato la Nile, mostrandosi senza filtri e palesemente provata.

Edoardo Vianello, incidente durante un concerto/ "Caduto dalla scaletta mentre scendevo dal palco": come sta?

Sarah Nile si mostra col viso segnato e molti chili in meno: lo sfogo su Instagram

Sarah Nile nel 2021 grazie alla PMA è riuscita ad avere il primogenito Noah; l’ex gieffina è però decisa ad allargare ulteriormente la famiglia e dunque ha ricominciato le cure per avere il secondo figlio e oggi è incinta. Il suo lungo sfogo su Instagram continua, raccontandone le motivazioni: “Questa immagine deve servire a sensibilizzare tutte quelle persone estranee e nn che fino ad oggi nn sapendo cosa avessi, guardandomi con occhi sbarrati e indiscreti mi hanno detto: ’mamma miaaa, ma come sei magra?! Ma che hai?!’ Ad oggi posso dirlo, sono incinta e strafelice di esserlo! Ma avrei potuto avere altro! Qualcosa di brutto! O magari nn avere nulla! O Semplicemente essere più magra.”

Tania Bambaci, chi è la compagna di Samuel Peron/ "Ecco il nome di nostro figlio."

Sarah invita dunque ad avere rispetto per il prossimo: “Nessuno vi da il diritto di entrare a gamba tesa nell’anima di un altro essere umano. Abbiate educazione, tatto, sensibilità e soprattutto facitv e caxx vuost’!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Nile (@sarahnile)













© RIPRODUZIONE RISERVATA