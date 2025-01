Durante la 23esima puntata del Grande Fratello c’è stato l’attesissimo faccia a faccia tra il guru della moda, Saro Mattia Taranto, e Lorenzo Spolverato. Il gieffino si è fatto molte risate durante il loro confronto, per tutto il tempo ha continuato a negare che tra loro ci sia stato un bacio passionale. Al conduttore ha anche detto che sentendo parlare di ‘guru’ della moda non avrebbe mai pensato a lui perché non lo considera tale. Il modello milanese si è ricordato della serata che i due hanno trascorso insieme ad un evento e ha anche confermato di averlo accompagnato a casa, ma è certo che non sia successo nulla tra loro.

Marco Mazzoli contro Helena Prestes: "Il suo lavoro è litigare con le persone nei reality"/ "Imbarazzante..."

Saro Mattia Taranto ha dato però una versione ben diversa da quella di Lorenzo Spolverato, durante il confronto ha insistito sul fatto che tra loro ci sia stato un bacio, non uno a stampo ma uno molto passionale. Più volte ha invitato il gieffino a non mentire, lo ha anche accusato di essere un bugiardo patologico.

Le prime parole di Saro Mattia Taranto sui social dopo l’incontro con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Durante la diretta del Grande Fratello di ieri sera il famoso ‘guru della moda’ non ha convinto tutti. Le opinioniste ad esempio gli hanno chiesto come mai abbia aspettato che Lorenzo Spolverato partecipasse al reality per chiarire la situazione nonostante abbiano trascorso quella famosa serata insieme un anno fa. Lui ha risposto dicendo che voleva solo mandare un messaggio positivo, quello di non nascondersi e di sentirsi liberi perché tutti hanno il diritto di baciare chi vogliono e di stare con chi vogliono.

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, bacio appassionato in diretta al GF/ Lei spiazzata: "Ma è un limone!"

Lorenzo Spolverato si è detto d’accordo sul fatto che il suo sia un messaggio giusto, però ha ribadito per l’ennesima volta che tra loro non c’è stato assolutamente nulla e non capisce perché sia andato lì a fare questa recita. Saro Mattia Taranto è uscito dal Grande Fratello visibilmente deluso, si aspettava tutt’altro dal confronto con il gieffino. Dopo la puntata ha rotto il silenzio sui social, condividendo sul suo profilo Instagram la storia di una sua amica che ha scritto di essere dalla sua parte perché loro sanno. Ha poi pubblicato un suo selfie e ha scritto: “Che la verità trionfi sempre”.

Jessica Morlacchi, confronto con Helena Prestes al GF: "Non chiedo scusa"/ "Nel letto di Luca? È fidanzato!"