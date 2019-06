SARRI ALLENATORE JUVENTUS?/ Affare fatto: Icardi la prima richiesta di calciomercato

Sarri allenatore della Juventus: nonostante la suggestione Guardiola sia sempre viva, in molti sono convinti della possibilità di vedere l’ex tecnico di Napoli firmare a giorni come nuovo allenatore bianconero. Nella serata di giovedì sono stati avanzati possibili dettagli con l’accordo trovato tra Juve e Chelsea per portare Sarri a Torino. Ma la trattativa sarebbe così avanzata che Sarri avrebbe già fissato con Paratici le prime richieste di mercato, ed una delle principali è clamorosa. La Juventus dovrebbe infatti cercare di prendere Mauro Icardi dall’Inter. Uno “sgarbo” ai nerazzurri che Paratici aveva in un’intervista confermato fosse già stato pianificato nella scorsa stagione, quando poi si è deciso di puntare al clamoroso colpo Cristiano Ronaldo. Sarri avrebbe però riportato d’attualità la cosa, sottolineando come Icardi sarebbe il terminale offensivo ideale per il suo gioco. Una prospettiva che farebbe tramontare la possibilità della prosecuzione del sodalizio sportivo fra il tecnico toscano e Gonzalo Higuain, che potrebbe dunque lasciare definitivamente Torino.

SARRI ALLENATORE JUVENTUS? GHELFI (EMPOLI): “L’AFFARE E’ FATTO”

Le conferme su Sarri alla Juventus si moltiplicano comunque da diversi giorni, e si è levata anche la voce dell’attuale amministratore delegato dell’Empoli, Francesco Ghelfi. In un’intervista a Radio Kiss Kiss, l’AD del club che ha lanciato Sarri nel grande calcio ha affermato di considerare ormai fatto l’affare che porterà l’ex tecnico azzurro a sedersi sulla panchina juventina, rivelando anche un’altra indiscrezione di mercato: “Per Sarri alla Juve è tutto fatto, credo che il Chelsea aspetti un corrispettivo per liberarlo così come successe lo scorso anno. E la Juventus ha già messo le mani su uno dei gioielli dell’Empoli dell’ultimo anno, Traoré”. Sarri ha sempre seguito con attenzione le vicende della sua ex squadra negli ultimi anni ed ha spesso avuto parole di elogio per Traoré, che nonostante la retrocessione della squadra toscana si è messo particolarmente in luce. Dunque un mercato già in via di definizione sarebbe l’ennesima conferma dell’0rmai imminente approdo di Sarri alla Juventus.

