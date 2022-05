“Sasha” Gianluigi Abbracciavento, scomparso da Padova/ Ricerche nel Brenta: “Tracce…”

Il caso della scomparsa di “Sasha” Gianluigi Abbracciavento, il pasticcere scomparso da una settimana a Padova, è stato trattato a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 30 maggio 2022. Il 28enne recentemente aveva completato un percorso spirituale, conclusosi con il battesimo. Peraltro, la madre fa riferimento a strani bonifici effettuati da suo figlio e nella sua stanza del bed and breakfast presso il quale alloggiava sono stati trovati due volumi di Scientology.

Tuttavia, come riportato da “Il Gazzettino.it”, soltanto nel mese di gennaio “Sasha” Gianluigi Abbracciavento sembrava avere imboccato una strada diversa da quella di Scientology. Con il sacramento del battesimo aveva infatti completato il percorso per unirsi alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, a tal punto che, sugli spazi di una pagina Facebook dedicata al mormonismo, a febbraio il 28enne aveva pubblicato un video in cui parlava della sua conversione: “Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato”.

SASHA GIANLUIGI ABBRACCIAVENTO, PARLA IL VICEFUNZIONARIO DEI VIGILI DEL FUOCO: “INDIVIDUATO QUALCOSA NELLO SCANDAGLIO”

Un entusiasmo, ha riferito ancora “Il Gazzettino.it”, che nelle ultime settimane “sembrerebbe essere scemato: ‘Sasha’ Gianluigi Abbracciavento non si era nemmeno più presentato alle messe della domenica. Nella stanza in cui alloggiava a Vicenza sono stati trovati anche diversi bigliettini su cui aveva scritto considerazioni religiose. In uno di questi, due parole: ‘Chiedo perdono'”.

A “Storie Italiane”, il vicefunzionario dei vigili del fuoco, il dottor Esposito, ha affermato quanto segue: “È stata una settimana nella quale ci siamo spesi oltre ogni limite. Non vogliamo tralasciare nulla, ieri sera abbiamo visto una traccia nello scandaglio e non vogliamo tralasciare nulla. Dalle nostre rivelazioni, il punto interessato si troverebbe sull’argine sinistro del fiume Brenta. Le tracce sono compatibili con un oggetto, che può essere un tronco così come un corpo. Ovviamente non lasciamo nulla di intentato e in casi simili è meglio verificare. Dobbiamo farlo, come stiamo facendo ormai da sette giorni”.

