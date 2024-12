Natasha Stefanenko, la bella modella e attrice di origini russe che nel 1992, poco più che ventenne, si è trasferita in Italia per tentare la carriera nel mondo dello spettacolo e della moda, è mamma di una figlia, Sasha Sabbioni, nata dall’amore con Luca Sabbioni, suo marito, al quale la lega un grande amore. Sasha e la mamma, oltre a somigliarsi molto, sono anche molto simili: inizialmente Natasha pensava che la figlia fosse un po’ troppo “comoda” ma proprio Pechino Express, al quale hanno partecipato insieme nel 2022, ha ribaltato la sua convinzione. Sasha, infatti, ha dimostrato alla mamma di essere una vera e propria guerriera, senza paura di niente, a maggior ragione della “fatica”.

Ma chi è Sasha Sabbioni e cosa fa nella vita la figlia di Natasha Stefanenko e suo marito Luca? La ragazza si è diplomata a Los Angeles per poi tornare in Italia e studiare Economics e Management a Milano. La sua carriera è proseguita a Parigi, con tutte le soddisfazioni del caso per la mamma e il papà, che hanno seguito passo passo la sua formazione accademica.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni: “Orgogliosa di lei”

Natasha Stefanenko e sua figlia Sasha Sabbioni sono molto legate. Ad unire le due, un rapporto molto stretto come mamma-amica: "Sono orgogliosa di questo" ha spiegato l'attrice, sottolineando come questo rapporto sia stato costruito nel tempo e forgiato forse anche dalla distanza che invece di allontanare le due, le ha unite sempre più. Molto simili, Natasha e Sasha hanno avuto due infanzie molto diverse tra loro – una in una città segreta negli URSS, l'altra tra agi e comodità – ma nonostante questo, sono uguali in tante cose e soprattutto le lega un rapporto unico. Sasha è molto attiva sui social e spesso condivide foto in compagnia della mamma.