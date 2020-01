Save the last dance/ Film Canale 5: la storia di Sara, dal dramma al sogno di ballare

‘Save the last dance‘ sarà il film in onda nel pomeriggio televisivo di Canale 5, sabato 4 gennaio 2020, alle ore 15.45. Pellicola di produzione americana del 2001 diretta dal regista Thomas Carter, vede nel suo cast Julia Stiles, poi divenuta grazie a questo film una star internazionale, nella parte della protagonista Sara. Terry Kinney ha il ruolo di Roy, Jennifer Anglin interpreta Glynn, Sean Patrick Thomas ha la parte di Derek, Erica Hubbard è Jasmine. Inoltre Elisabeth Oas interpreta Diggy. Kerry Washington è Chenille, Mekdes Bruk ha il ruolo di Lakisha, Vince Green ha la parte di Snookie, Bianca Lawson è Nikki, Tab Baker ha il ruolo del signor Campbell, Dorothy Martin ha la parte della madre di Dean, Fredro Starr è Malaki, Garland Whitt è Kenny ed infine Anna Paskevska interpreta l’insegnante di balletto.

SAVE THE LAST DANCE, LA TRAMA DEL FILM

‘Save the last dance’ racconta la storia di Sara, una ragazza costretta a trasferirsi a Chicago, nell’Illinois, assieme al padre, dopo la tragica morte della mamma a causa di un incidente stradale. Sara ha sempre avuto la passione della danza e il suo sogno era quello di frequentare la prestigiosa Julliard School, ma la morte della madre la sconvolge e la porta a fare un passo indietro e a mettere da parte i suoi sogni, iscrivendosi alla scuola pubblica, frequentata principalmente da ragazzi di colore, di cultura e abitudini metropolitane molto diverse rispetto alle sue di ragazza bianca dei sobborghi della provincia americana. La nuova realtà si rivela ostica per Sara che riesce però rapidamente a fare amicizia con una giovane ragazza madre, Chenille, e con il fratello Derek, ballerino hip-hop di talento e di ottime prospettive.

Tra Sara e Derek scoppia una storia d’amore che viene però osteggiata dalle altre ragazze della scuola, in più, in famiglia, iniziano a vedere male la frequentazione di Derek, come un potenziale freno per il talento del ragazzo come danzatore.

Proprio l’amore con Derek fa sbocciare di nuovo in Sara la passione della danza, i due si allenano spesso insieme, e Derek insegna molto alla ragazza, che vede migliorare le sue capacità al punto da decidere di sostenere di nuovo l’audizione alla Julliard School. Le tensioni esterne portano però Sara e Derek a lasciarsi: sarà risolutivo l’intervento di Chenille, che svelerà di aver temuto per la sua carriera ma di aver capito come Sara sia la ragazza giusta per lui, esortando il fratello a raggiungere l’ex durante l’audizione. Inizialmente timorosa per essere sola davanti alla commissione, alla vista di Derek Sara recupera carica e concentrazione e svolge un’audizione memorabile, ottenendo così l’ammissione all’importante scuola di ballo.



