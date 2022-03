Saverio Lodato, il compagno di Lunetta Savino/ “Ognuno ha i propri spazi”

Riuscire a ricominciare dopo una storia finita male, soprattutto se da questa è nato un figlio, non è mai semplice. Lunetta Savino è però riuscita a farcela appieno, non solo grazie alle soddisfazioni che le sta dando il lavoro, ma anche con il compagno che ormai da qualche anno è al suo fianco, il giornalista e scrittore Saverio Lodato. I due sono entrambi riservatissimi e raramente compaiono uno al fianco dell’altra nelle occasioni ufficiali.

L’uomo ha compiuto da poco 71 anni e può essere considerato uno dei maggiori esperti di criminalità organizzata, argomento di cui scrive da tempo. Nel suo curriculum ci sono anche le collaborazioni con “L’Ora” e “L’Unità”.

Lunetta Savino e l’amore con il compagno Saverio Lodato: un rapporto importante

Tra i punti di forza del legame nato tra la Savino e Lodato c’è la capacità di puntare sul dialogo, aspetto importantissimo per entrambi: “E’ molto simpatico e vivace, pieno di curiosità e interessi – ha detto l’ex Cettina di ‘Un medico in famiglia‘ al ‘Corriere della Sera’ -. Questo è importante perché non sempre i miei coetanei hanno tanta vitalità. Grazie a lui ho scoperto lati di me che non conoscevo“.

A fare da Cupido tra i due è stato il set di “Felicia Impastato“, film di cui lei è stata protagonista e dove lui ha dato un contributo alla sceneggiatura. Nonostante i due due siano legati ormai da qualche anno, almeno per ora la convivenza non sembra essere nei loro piani: “Io e Saverio facciamo tanti viaggi per stare insieme– aveva raccontato l’attrice a Caterina Balivo, ospite di ‘Vieni da me’ -. Qualche volta viene lui da me, qualche volta vado io da lui. Spesso partiamo insieme per altre mete. E’ una storia in cui ognuno di noi ha i propri spazi“.

