Savona, uccide l’ex moglie al karaoke/ “Ti ricordi di me?”, spari fra la folla

Un uomo ha ucciso l’ex moglie durante una serata karaoke in Liguria. L’episodio, riportato in queste ore da tutti i principali quotidiani online, è avvenuto precisamente in quel di Savona, presso il ristorante del bagno “aQuario”. La vittima, una 40enne, era l’animatrice della serata quando è stata raggiunta da una serie di colpi d’arma da fuoco sparati dall’ex marito. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, pare che il carnefice, tale Domenico Massari di 48 anni, sia arrivato in spiaggia, abbia individuato la propria vittima, Deborah Ballesio, ed abbia poi estratto la pistola per sparare cinque colpi. Alcuni di essi hanno raggiunto l’ex compagna, ferendola mortalmente, mentre altri hanno colpito due donne: una di 62 anni ha ricevuto un proiettile ad una gamba ed è stata trasportata in gravi condizioni, (ma non è in pericolo di vita), presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’altra, una ragazza, è stata invece colpita fortunatamente solo di striscio, e si trova al momento in cura presso l’ospedale San Paolo di Savona.

SAVONA, UCCIDE L’EX MOGLIE AL KARAOKE

Prima di estrarre l’arma e fare fuoco, l’aggressore avrebbe gridato qualcosa, e secondo i numerosi testimoni presenti alla serata karaoke avrebbe detto alla moglie: “ti ricordi di me?”. Tra la coppia si erano già verificati dei problemi seri negli anni precedenti, visto che, come sottolineato dall’edizione online di Repubblica, nell’agosto del 2015 Massari aveva dato fuoco al locale di lap dance “Follia”, sito ad Altare, che era gestito dalla moglie. Per quell’episodio l’uomo era stato condannato in patteggiamento ad una pena di tre anni e due mesi di reclusione per danneggiamenti e stalking, oltre al divieto di avvicinarsi alla donna. Evidentemente, dopo aver scontato la pena, ha deciso di mettere in pratica la sua personale vendetta, chiudendo il conto in sospeso. L’uomo, dopo aver sparato sulla folla, è scappato, per essere poi fermato poco dopo dalle forze dell’ordine, e essere portato in caserma per l’interrogatorio.

