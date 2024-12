Baxi è da sempre attiva nella progettazione di soluzioni tecnologicamente avanzate e con il minimo impatto ambientale. All’efficiente linea a basamento SPC Plus – in grado di scaldare elevate quantità di acqua fino a 65 °C in pompa di calore utilizzando pochissima energia elettrica, poiché il calore viene assorbito direttamente dall’aria esterna (fino a -7 °C) – si aggiunge la versione murale SPC WH, caratterizzata anch’essa dall’utilizzo di refrigerante a basso GWP, elevata efficienza e tempi di ricarica del bollitore ridotti.

RISPARMIO GARANTITO GRAZIE ALLA POMPA DI CALORE

SPC Plus e SPC WH sfruttano la tecnologia della pompa di calore per scaldare l’acqua all’interno del bollitore. Gli scaldacqua necessitano di una quantità minima di energia elettrica: il restante 75% di energia necessaria per produrre l’acqua calda risulta rinnovabile poiché il calore proveniente dall’aria esterna viene ceduto al refrigerante (rispettivamente R290 e R513A).

Oltre al risparmio economico, questa soluzione offre il vantaggio di poter contare su un ridotto assorbimento elettrico rispetto a uno scaldacqua elettrico tradizionale, il che consente di liberare fino all’80% di potenza del contatore elettrico da destinare ad altri elettrodomestici.

I MODELLI PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

La gamma SPC Plus si articola in 4 modelli a basamento da 200 e 250 litri:

SPC 200 Plus (capacità 196 l)

SPC 200 S Plus (capacità 188 l)

SPC 250 Plus (capacità 251 l)

SPC 250 S Plus (capacità 243 l)

I modelli SPC 200 S Plus e SPC 250 S Plus hanno anche scambiatore integrativo.

La gamma murale SPC WH è composta da 2 modelli:

SPC 100 WH (capacità 98 l)

SPC 150 WH (capacità 143 l)

LE DUE GAMME NEL DETTAGLIO

La gamma a basamento SPC Plus, progettata per garantire ACS fino a 65 °C con una temperatura dell’aria esterna da -7 °C a +42 °C, assicura un assorbimento elettrico limitato (450 W) e utilizza come refrigerante il gas naturale a basso impatto ambientale R290 (GWP = 3). Le dimensioni compatte (altezza inferiore a 1800 mm), il contatto per il fotovoltaico e il display semplice e intuitivo con possibilità di programmazione oraria e monitoraggio dei consumi energetici la rendono la prima scelta di chi desidera efficienza e praticità. Tra gli altri plus spiccano la predisposizione per il ricircolo sanitario (SPC 200 S Plus e SPC 250 S Plus), le funzioni antilegionella e Boost, e l’anodo in titanio a impulsi elettrici.

La gamma murale SPC WH garantisce ACS fino a 60 °C con temperatura dell’aria esterna da -5 °C a +43 °C, offrendo efficienze ai vertici della categoria (classe A+) nonostante il limitato assorbimento elettrico (240 W). Essa si distingue per l’utilizzo di refrigerante R513A a basso impatto ambientale (GWP = 631), la resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW, i ridotti tempi di caricamento (solo 2 ore e 37 minuti per SPC 100 WH in modalità Boost) e l’elevata silenziosità (potenza sonora 50 dB(A)). Oltre al contatto per fotovoltaico (ON-OFF remoto) e alle dimensioni compatte che la rendono perfetta per l’installazione in tutti gli ambienti domestici, la gamma presenta un anodo in magnesio di serie e un display semplice e intuitivo da cui è possibile eseguire la programmazione oraria, scegliere fra varie modalità operative e attivare le numerose funzioni disponibili come l’antilegionella. SPC PLUS e SPC WH rappresentano la soluzione ideale per qualsiasi ambiente in cui si desideri massimizzare la disponibilità di acqua calda sanitaria minimizzando i costi.