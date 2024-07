Luna Hybrid Alya H: l’innovativo sistema ibrido murale di Baxi/ il mix perfetto tra pompa di calore e caldaia

L’azienda vicentina Baxi – leader nel settore dei sistemi di riscaldamento e climatizzazione, con un vastissimo catalogo di pompe di calore e caldaie – ha lanciato sul mercato Luna Hybrid Alya H: un innovativo sistema ibrido murale che permette di sfruttare contemporaneamente una pompa di calore e una caldaia. Un sistema pensato appositamente per adattarsi al mutevole clima della nostra penisola, e che mira ad essere la soluzione più comoda per la necessaria transizione verso un mondo più green, con la garanzia che il sistema Luna Hybrid Alya H di Baxi si adatti facilmente a qualsiasi abitazione grazie alle sue ridotte dimensioni di appena 700 mm di altezza, 395 mm di larghezza e una profondità di 441 mm.

Congo, estrazione metalli per transizione green sta provocando disastro sanitario/ "Fiumi tossici e morti"

Il nuovo sistema ibrido di Baxi – inoltre – è facilissimo da usare e da installare, mentre l’aspetto più interessante è sicuramente la sua capacità di interazione tra le diverse tecnologie e fonti energetiche, scegliendo quella che in un determinato momento (e qui veniamo alle caratteristiche meteo italiane) garantisce la resa migliore: normalmente Luna Hybrid Alya H sfrutta la pompa di calore, ma quando le temperature si abbassano entra autonomamente in funzione la caldaia a condensazione che riscalda l’acqua più rapidamente grazie al gas, riducendo l’impiego di energia elettrica.

GREEN DEAL/ I costi nascosti delle nuove promesse di von der Leyen a carico di industria e cittadini

Come funziona il sistema ibrido Luna Hybrid Alya H di Baxi: pompa di calore e caldaia intelligenti

Se da un lato Luna Hybrid Alya H di Baxi sfrutta fonti rinnovabili grazie alla pompa di calore (modello splittato aria-acqua inverter monofase da 4 a 10 kW), dall’altro lato la caldaia a condensazione da 28 kW (progettata per funzionare con miscela composta fino al 20% da idrogeno) riesce a garantire la massima efficienza e comfort anche con le rigide temperature invernali. Il sistema Luna Hybrid Alya H di Baxi ha un’efficienza energetica di A+++ in riscaldamento (a bassa temperatura), e classe A per il riscaldamento dell’acqua sanitaria.

"Green deal di von der Leyen preoccupante"/ Orsini (Confindustria): "Costerà 1100mld e manderà ko imprese"

Altra caratteristica da rilevare è il campo di modulazione 1:10 della caldaia a condensazione da 28 kW: ciò determina una maggiore efficienza data dal minor numero di accensioni e spegnimenti e una significativa riduzione dei consumi (8-10%) e delle emissioni inquinanti, oltre a una maggiore silenziosità.

Inoltre, il cliente potrà regolare in qualsiasi momento tutto il sistema grazie ad un unico pannello integrato che permette di gestire sia la caldaia, che la pompa di calore; mentre i più ‘smart’ potranno anche sfruttare il cronotermostato modulante con Wi-Fi integrato Baxi Mago per gestire da remoto con l’app My Baxi l’accensione, lo spegnimento e la temperatura dell’acqua di Luna Hybrid Alya H: questo significa che in un freddo dicembre, un paio di ore prima di tornare a casa dal lavoro si può accendere il riscaldamento per trovare tutti gli ambienti con il giusto tepore, senza la necessità di spingere al massimo la temperatura per riscaldare tutto velocemente.

Luna Hybrid Alya H: tutti i vantaggi dell’integrazione con i pannelli solari e fotovoltaici

Tra le caratteristiche principali di Luna Hybrid Alya H di Baxi citiamo anche la possibilità di sfruttare l’energia gratuita solare grazie all’installazione della scheda interfaccia SCB-17B (accessorio): infatti il collettore solare riscalda l’acqua all’interno del bollitore limitando il riscaldamento dell’acqua sanitaria da parte della caldaia.

In caso si disponga di un impianto fotovoltaico, questo si potrà collegare al sistema grazie all’ingresso contatto fotovoltaico DI SERIE disponibile con il sistema ibrido: ciò consentirà di accumulare energia in base alla produzione da pannelli fotovoltaici attivando la pompa di calore in caso di esubero di energia elettrica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA