Scaletta Achille Lauro, concerto Termoli oggi 29 giugno 2024/ “Sarà un’esperienza fuori dai binari”

Achille Lauro in concerto stasera a Termoli: la possibile scaletta

Tutto pronto a Termoli per il concerto di Achille Lauro. “Sono entusiasta di tornare sul palco anche quest’estate con il Rave before l’Iliade che sarà davvero sensazionale e che vedrà con me oltre la band l’immancabile special guest Boss Doms”, spiega il trentatreenne veronese alla vigilia di un evento atteso da migliaia di fan, curiosi di scoprire la scaletta del concerto e vivere un’esperienza fuori dal comune. Achille Lauro in questo senso ha promesso un concerto ed una scaletta da mille e una notte. “È sempre un’esperienza unica suonare dal vivo, sentire l’energia del pubblico, emozionarlo, farlo cantare”, ha detto in vista del concerto di questa sera a Termoli.

Appuntamento fissato per le ore 21, per quella che è a tutti gli effetti l’unica data tra Molise e Abruzzo. “Quest’anno abbiamo deciso di farlo aprendoci ad una nuova dimensione, trasformando i live in un vero e proprio rave, con arrangiamenti più elettronici all’insegna dell’inclusività aperto a tutti, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini”. le parole di Lauro.

Achille Lauro, scaletta del concerto a Termoli ricca di brani e grandi classici: da Bam Bam Twist a C’est la vie

Ovviamente si preannuncia il pienone e il pubblico delle grandi occasioni. Non circola ancora alcuna scaletta ufficiale del concerto, ma facile intuire che ci saranno i brani più iconici, da 16 marzo a Me ne Frego, passando per c’est la vie, Marilù, Solo noi, Rolls Royce, Bam Bam Twist e tanti altri brani. “Sul palco porterò tutti i pezzi del mio repertorio e sarà l’occasione perfetta per presentare live il mio ultimo brano”, conferma Achille Lauro a proposito della scaletta del concerto a Termoli.

“Torno a suonare in Italia dopo un periodo negli Stati Uniti tra New York e Los Angeles, che mi ha lasciato una grandissima energia, per questo ho pensato a uno show completo, poliedrico, che rappresenti a pieno la mia evoluzione artistica e personale. Sarà un raduno di persone che vivono un’esperienza fuori dai binari, che toccherà numerose location e festival italiani fino a settembre”.











