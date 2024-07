Scaletta Battiti Live 2024, della 4a puntata 29 luglio 2024: Ilary Blasi e Alvin al timone della grande musica

Continua l’estate di grande musica di Canale 5 che vede al timone Ilary Blasi ed Alvin. I grandi nomi della musica italiana ogni lunedì vanno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset regalando emozioni, leggerezza e tanto divertimento. Stando alla scaletta Battiti Live 2024 della puntata di oggi, 29 luglio 2024, si scopre che sul palco si alterneranno i pilastri della nostra musica che hanno scritto la storia come Gianni Nannini e Piero Pelù ma non mancheranno anche le giovani promesse già sulla scia del successo come Il Tre. Dopo le date di Molfetta lo show sbarca a Otranto per due nuovi appuntamenti. Scopriamo chi sono gli artisti che si avvicendano sul palco.

E poi ancora dalle anticipazioni su Battiti Live 2024 si scoprono gli altri cantanti in scaletta come i Come_Cose che si esibiranno con la loro Malavita, Leo Gassman e Zerb. Spazio avranno anche le grandi voci di Noemi, Arisa, Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista ed Irama. E poi ancora torneranno i Ricchi e Poveri con la loro rinascita artistica dopo aver partecipato allo scorso Festival di Sanremo 2024. A raccogliere le emozioni degli artisti nel backstage, infine, ci sarà Rebecca Staffelli.

Scaletta Battiti Live 2024 del 29 luglio 2024: da Achille Lauro a Zerb

Dopo tre puntate registrate a Molfetta, il programma cambia rotta e si ferma nella non lontana Otranto, comune della provincia di Lecce in Puglia. Ilary Blasi ed Alvin saranno al timone della manifestazione musicale che da anni attraversa le piazze della Puglia per sprigionare nell’aria e tra il nutrito pubblico le note dei tormentoni estivi, colonne sonore ideali delle estati italiane. Oggi, 29 luglio, su Canale 5 va in onda la quarta puntata della kermesse musicale. Vediamo di seguito nel dettaglio la scaletta Battiti Live 2024:

Gli artisti che salgono questa sera sul palco di “Battiti Live 2024” sono:

Achille Lauro

Arisa

Capo Plaza

Coma_Cose

Emis Killa

Ermal Meta

Fedez

Gabry Ponte

Gianna Nannini

Holden

Il Tre

Irama

LDA

La Rappresentante di Lista

Leo Gassmann

Noemi

Piero Pelù

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Zerb