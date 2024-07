Tutto pronto per il terzo appuntamento con la musica più calda dell’estate: questa sera – 22 luglio 2024 – andrà in onda su Canale 5 la terza puntata di Battiti Live 2024. A condurre lo show canoro come di consueto Ilary Blasi e Alvin, pronti alla ‘tripletta’ in termini di share dopo il successo della prima puntata e il 22% di share della seconda. I tormentoni dominano il gradimento televisivo e la scaletta di Battiti Live 2024 per la terza puntata di questa sera promette ancora una volta grandi emozioni al pubblico.

Salvo eventuali variazioni per la messa in onda – il concerto è stato infatti registrato a Molfetta gli scorsi 21 giugno e 7 luglio – la scaletta di Battiti Live 2024 non dovrebbe subire particolari variazioni rispetto a quanto andato in scena per l’evento live. Tutti i cantanti protagonisti dell’estate, i tormentoni più gettonati, le voci più apprezzate; questo e tanto altro andrà in scena questa sera – 22 luglio 2024 – con la terza puntata di Battiti Live 2024 e grazie ad una scaletta ancora una volta da urlo.

I tormentoni dell’estate passano per la scaletta di Battiti Live 2024: tutti i cantanti della terza puntata

Come anticipato, la scaletta di Battiti Live 2024 dovrebbe seguire ciò che gli appassionati hanno potuto apprezzare in live a Molfetta le scorse settimane. Il concerto che andrà in onda questa sera presenterà anche un ‘fuori programma’ rispetto ai cantanti che si esibiranno sul palco principale. Come visto nelle due precedenti puntate, oltre agli artisti in scaletta sono previste anche le esibizioni on the road e questa sera – 22 luglio 2024 – sarà Alessandra Amoroso dalla bellissima Ostuni a deliziare il pubblico di Battiti Live 2024.

LA SCALETTA

– Angelina Mango

– Mahmood

– Fedez

– Emis Killa

– Annalisa

– Tananai

– Orietta Berti

– Elettra Lamborghini

– Boomdabash

– Geolier

– Petit

– Gabry Ponte

– Mr Rain

– Sophie and The Giants

– Clara

– Anna

– Alfa

– Fabio Rovazzi

– Bnkr44

– Il Pagante

– Maninni

– SLF

– Zerb