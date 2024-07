Battiti Live 2024 Molfetta, 2a puntata/ Diretta e scaletta: da Malgioglio fino ad Emma ed Elodie

Battiti Live 2024 torna in onda con la seconda puntata dopo l’ottimo debutto

Lunedì 15 luglio, in prima serata, canale 5 trasmette la seconda puntata del Battiti Live 2024, la kermesse musicale di Radio Norba che, partita come manifestazione musicale delle regione meridionali dell’Italia, si è trasformato ben presto in un evento nazionale. Il grande successo ottenuto negli anni dal Battiti Live 2024 ha portato Mediaset a puntare sull’evento trasmettendolo prima su Italia 1 e, successivamente, su canale 5 che trasmette il programma per la prima volta quest’anno già con ottimi risultati. La prima puntata del Battiti Live 2024, infatti, è stata seguita da 2.707.000 spettatori con uno share del 22.4% (Highlights a 976.000 e il 22.3%).

Un ottimo debutto quello di Battiti Live 2024 che non ha subito la scelta di cambiare la coppia dei conduttori: dopo anni, infatti, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, hanno lasciato il palco ad Alvin ed Ilary Blasi affiancati da Rebecca Staffelli che, invece, ha sostituito Maria Sole Pollio.

Battiti Live 2024: i cantanti in scaletta nella seconda puntata

La scaletta della seconda puntata di Battiti Live 2024 prevede la presenza di tante artiste che, nel corso degli ultimi anni, hanno conquistato la scena musicale portando a casa grandi risultati come Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa ed Elodie la cui carriera è partita dalla scuola di Amici per raggiungere le vette più importanti delle classifiche italiane. Tra gli artisti più amati del momento che non potevano mancare sul palco del Battiti Live 2024 spiccano anche i nomi di Tananai, Tony Effe e Mida.

Spazio, poi, a dei veri veterani della musica italiana come Articolo 31, Cristiano Malgioglio, Paola e Chiara, Francesco Renga e Nek per poi tornare agli artisti più giovani come Gaia, Holden, Big Mama, Clara e Holly. Chiudono, poi, la lista dei nomi in scaletta The Kolors, Rose Villain, Gabry Ponte, Baby K, Coma Cose e Santi Francesi.

Le esibizioni on the road della seconda puntata di Battiti Live 2024

Immancabili le esibizioni on the road degli artisti che regalano un momento speciale al pubblico di Battiti Live 2024 che non si trova a Molfetta, tappa della seconda puntata. Questa sera, infatti, in scaletta ci sono anche Elodie e The Kolors il cui palco, però, non sarà quello che Molfetta. Elodie, con la sua bellezza e la sua voce incredibile si esibirà da Bari, capoluogo della Puglia che, per anni, ha ospitato la tappa finale del Battiti Live che, invece, quest’anno chiuderà da Otranto.

Stash, con The Kolors, invece, si esibirà da un’altra perla della Puglia. A fare da location alla musica del gruppo nato nella scuola di Amici sarà la splendida Gravina con il suo suggestivo panorama.

Come vedere in diretta streaming Battiti Live 2024

La seconda puntata del Battiti Live 2024 può essere seguita in diretta televisiva, questa sera, su canale 5 a partire dalle 21.30, al termine del nuovo appuntamento con Paperissima Sprint. Con Mediaset Infinity, invece, potete seguire la diretta streaming dell’evento contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successivo.

