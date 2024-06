Scaletta Calcutta, concerto a Lignano oggi 22 giugno 2024/ Gran ritorno dopo 4 anni: tutte le canzoni

Concerto Calcutta a Lignano Sabbiadoro oggi 22 giugno 2024: dalla scaletta ai biglietti e gli orari

Questa sera, 22 giugno 2024 a partire dalle 21, Calcutta dà ufficialmente il via al suo tour italiano dal titolo ‘Relax tour’ con la tappa dello Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Una tappa che arriva dopo il successo ottenuto con i concerti tenuti in Europa, in città come Londra, Parigi, Barcellona e Zurigo e che si prepara ad essere una reunion del celebre cantante indie con i suoi tantissimi fan.

Il concerto di Calcutta è organizzato da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG, e dovrebbe portare in scena una scaletta comprendente tutti i più grandi successi dell’artista, più qualche sorpresa per il pubblico. L’apertura delle porte dell’evento è prevista per le ore 17:00, mentre l’inizio concerto è alle ore 21:00. Per coloro che vogliono acquistare in extremis un biglietto, alcuni sono ancora disponibili online Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta del concerto di Calcutta a Lignano

Il “Relax tour” di Calcutta prende il nome dal suo ultimo album, Relax appunto, che arriva ben quattro anni dopo il suo precedente lavoro discografico. Anni di silenzio che l’artista, in un’intervista a Radio Deejay, ha così commentato: “Non mi hanno mai fatto pressioni. A un certo punto uno di Bomba Dischi ha detto: ‘Forse è arrivato il momento’. In realtà per me è come se fosse volato il tempo. A me non sembra siano passati cinque anni. Intanto ho scritto qualcosa per altri, ho lavorato a casa sul sound del disco.”

Ma qual è la scaletta del concerto di Calcutta a Lignano Sabbiadoro? Queste le canzoni che potrebbe cantare:

Coro

Due minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Kiwi

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche (acustica al piano)

Oroscopo (acustica al piano)

Sorriso (Milano Dateo)

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti











