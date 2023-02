Scaletta cantanti Festival Sanremo 2023: ordine di apparizione prime serate/ Chi canta martedì e mercoledì?

Scaletta Festival di Sanremo 2023: i cantanti big in gara martedì 7 febbraio

A poco più di 24 ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2023, durante la conferenza stampa, è stata annunciato al divisione dei 28 big in gara nel corso delle prime due serate. L’onore di annunciare la divisione dei cantanti – 14 per ogni serata – è toccato a Federica Lentini, vicedirettrice prime time e capoprogetto. Nel corso della prima serata, in onda martedì 7 febbraio, si esibiranno (in ordine alfabetico): Anna Oxa, Ariete, Colla Zio, Coma_Cose, i Cugini di Campagna, Elodie, Gianluca Grignani, Gianmaria, Leo Gassman, Mara Sattei, Marco Mengoni, Mr Rain, Olly e Ultimo.

Ospiti della prima serata saranno i Pooh, tornati insieme per l’occasione, Mahmood e Blanco, vincitori del Sanremo 2022 con “Brividi”, e l’attrice Elena Sofia Ricci presto su Rai 1 con la fiction “Fiori sopra l’inferno”. Attivi anche i palchi secondari, con Salmo sulla Costa Smeralda e Piero Pelù sul palco in Piazza Colombo.

I cantanti big in gara mercoledì 8 febbraio a Sanremo 2023: attesa per Paola e Chiara, Articolo 31 e Rosa Chemical

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, in onda mercoledì 8 febbraio, saliranno sul palco (sempre in ordine alfabetico): Articolo 31, Colapesce Di Martino, Giorgia, Lazza, Lda, Levante, Madame, Modà, Paola e Chiara, Rosa Chemical, Sethu, Shari, Tananai e Will. Super ospiti della seconda serata saranno Al Bano e Massimo Ranieri che canteranno insieme a Gianni Morandi. Spazio anche i primi ospiti internazionali: Black Eyed Peas.

Il momento comico è affidato ad Angelo Duro, mentre Francesco Arca presenterà la nuova fiction “Resta con me”, in onda su Rai 1 dal 19 febbraio. A fine serata ci sarà la prima classifica complessiva di Sanremo 2023. La scaletta vera e propria con tutte le esibizioni dei cantanti in gare e degli ospiti sarà svelata nelle prossime ore.

Riepiloghiamo l’ordine di apparizione cantanti Festival di Sanremo 2023 in gara martedì 7 febbraio e mercoledì 8 febbraio

