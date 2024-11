Alessandra Amoroso, un nome che viene automaticamente legato a Maria De Filippi e al famoso talent di Amici. Lei, insieme a Emma Marrone e a pochi altri, è stata una delle poche che è riuscita a diventare un nome autorevole nel mondo della musica italiana. I suoi concerti? Sempre pieni. Le sue canzoni? Sempre un successo. E lei, ha sempre voluto ringraziare la padrona di casa Mediaset, Maria De Filippi, che ha creduto in lei quando non aveva autostima in sè stessa.

“Dieci anni fa (Maria ndr), mi ha convinto a rimanere nel programma“, ha annunciato Alessandra Amoroso a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando che in quel momento voleva invece mollare tutto, lasciando il sogno di diventare una cantante affermata nel panorama musicale italiano. Sempre al settimanale ha voluto raccontare del rapporto speciale con la nonna, che purtroppo è venuta a mancare dopo essersi ammalata di Alzheimer. Per lei ha fatto un tatuaggio alla caviglia, raffigurante una stella e una luna, dato che la nonna le aveva regalato un cioccolatino con dentro una luna e una stellina luminosa. La cantante, come tanti familiari di persone con l’Alzheimer non ha accettato facilmente la malattia della nonna, che chiaramente aveva perso la memoria.

Una Alessandra Amoroso senza filtri quella a Tv Sorrisi e Canzoni, che ha voluto confidarsi con i fan spiegando le sue difficoltà durante il 2021. Correva il periodo pandemico più difficile, e la cantante ha deciso di rivolgersi ad uno psicoterapeuta durante il lockdown. A Verissimo, all’epoca, aveva spiegato di aver avuto il bisogno di affidarsi ad un esperto per conoscere davvero chi fosse Alessandra: “Ad oggi so chi sono, chi voglio essere. E non è che oggi sono diventata presuntuosa. Sono sempre la solita, solo che sono più consapevole“.

Durante quel periodo aveva raccontato a Silvia Toffanin di aver avuto paura del buio e di rimanere sola. Due elementi che chiaramente durante il lockdown sono stati parte della sua vita, dato che i concerti erano stati annullati per ovvi motivi, e per via del fatto che non ci si poteva allontanare dalla propria abitazione. Alessandra Amoroso ha preso la palla al balzo per risolvere alcune questioni personali, per conoscersi in modo molto approfondito e capire bene come mai avesse paura di rimanere da sola. “Ci sono riuscita grazie ad una professionista“, ha spiegato.