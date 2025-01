Quando si tratta di inni generazionali, di canzoni che raccontano interi decenni, primeggia il nome di Max Pezzali. Prima con gli 883 e poi da solista è stato capace di regalare al pubblico delle hit intramontabili, melodie nostalgiche senza tempo che regalano un tuffo nel passato e al contempo rallegrano il presente. Questa sera migliaia di fan avranno modo di assaporare le magiche atmosfere della sua arte con la scaletta concerto Max Pezzali a Milano – 7 gennaio 2025 – direttamente all’Unipol Forum di Assago.

Un’intera settimana in compagnia del cantautore: da oggi 7 gennaio 2025 e fino al 10 sarà presente all’Unipol Forum di Assago per un viaggio imperdibile lungo la sua immensa discografia e le sue canzoni più iconiche. La scaletta concerto Max Pezzali a Milano è infatti un mix di grandi successi, hit recenti e medley che saranno magnetici per chi avrà la fortuna di partecipare ad una delle date milanesi che già da settimane prima risultavano totalmente sold-out.

Scaletta concerto Max Pezzali a Milano, 7 gennaio 2025: un viaggio tra le hit ‘generazionali’

Un piacevole assaggio dei suoi ‘concerti karaoke’, eventi musicali che nel suo caso e più di altri chiamano il pubblico a cantare al posto del cantante sul palco. La scaletta del concerto di oggi 7 gennaio 2025 a Milano di Max Pezzali chiamerà nuovamente il pubblico ad intonare la totalità delle hit che dal palco risuoneranno nell’Unipol Forum di Assago e lo spettacolo è assicurato. Tuffiamoci dunque nell’ordine delle canzoni che saranno eseguite dall’ex frontman degli 883.

LA SCALETTA

– S’inkazza

– Sempre noi

– Non me la menare

– 6/1/sfigato

– Jolly Blue

– Rotta x casa di Dio

– Hanno ucciso l’Uomo Ragno

– Come deve andare

– Gli anni

– Sei un mito

– Nella notte Molella Remix

– Non ci spezziamo

– La regina del celebrità

– La regola dell’amico

– Una canzone d’ammore

– Come mai

– Nessun rimpianto

– Eccoti

– Le luci di Natale

– Me la caverò

– Sei fantastica

– Ci sono anche io

– Aeroplano

– Nient’altro che noi

– Io ci sarò

– La dura legge del gol

– Grazie mille

– Nord sud ovest est

– Bella vera

– Tieni il tempo

– Con un deca

