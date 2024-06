Scaletta concerto Max Pezzali allo stadio San Siro di Milano, oggi 30 giugno 2024/ 30 canzoni e finale ‘choc’

Se avete già fatto il carico di fazzoletti, se vi siete già preparati ad un’ondata di nostalgia pronta a travolgere senza immunità, allora siete anche pronti per scoprire la scaletta del concerto di Max Pezzali a Milano, oggi 30 giugno 2024 allo stadio San Siro. Il “Max forever. Hits only” prosegue senza sosta e dopo aver regalato emozioni pure nei giorni scorso allo Stadio Olimpico di Roma – con oltre 60 mila spettatori – è pronto a piombare nel capoluogo lombardo per la prima di tre date consecutive che di certo bisserà alla grande lo spettacolo già visto nella capitale.

Prima di scoprire la scaletta del concerto di Max Pezzali a Milano, oggi 30 giugno 2024 allo stadio San Siro, possiamo offrire qualche anticipazione su come si svolgerà la grande festa scandita dalle tre tappe consecutive nel capoluogo lombardo. Come racconta Fanpage, il tuffo nelle hit più iconiche degli anni novanta con la firma del cantautore e degli 883 sarà introdotto da un video con Max Pezzali – come racconta Fanpage – alle prese con la pulizia di una Harley Davidson. Quando la scenografia mostrerà una scatola dei ricordi osservata dal cantante, allacciate le cinture: sarà proprio in quel momento che il viaggio tra le canzoni che hanno segnato intere generazioni sarà pronto a partire.

Nostalgia ed emozioni pure: la scaletta del concerto di Max Pezzali, oggi 30 giugno 2024 allo stadio San Siro di Milano

E ora, tuffiamoci nella scaletta del concerto di Max Pezzali a Milano, oggi 30 giugno 2024, dove grazie al “Max forever. Hits only”, il cantante è pronto a rispolverare le canzoni più iconiche della sua storia discografica oltre a quelle firmate 883.

LA SCALETTA

– Viaggio al centro del mondo

– Bella vera

– La regina del celebrità

– La regola dell’amico

– Io ci sarò

– Come deve andare

– Rotta x casa di Dio

– La radio a 1000 watt

– Sei fantastica

– Il grande incubo

– Discoteche abbandonate

– Sei un mito

– Nella notte weekend

– La lunga estate caldissima

– Una canzone d’amore

– Come mai

– Nessun rimpianto

– Eccoti

– Ci sono anche io

– La dura legge del gol

– Hanno ucciso l’Uomo Ragno

– Non me la menare/ Te la tiri/ 6 1 sfigato

– Jolly Blue

– Gli anni

– Grazie mille

– Nord sud ovest est

– Tieni il tempo

– Con un deca

