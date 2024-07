Scaletta concerto Rammestein a Campovolo, oggi 21 luglio 2024/ Attesi oltre 50mila spettatori

Scaletta concerto Rammestein: tutte le info sull’evento di stasera

Campovolo apre i cancelli e si appresta a ospitare uno dei concerti più attesi dell’ultimo periodo, oggi domenica 21 luglio 2024 infatti si terrà il maxi evento dell’iconica band industrial tedesca, pronta a raccogliere oltre 50 spettatori per una notte davvero attesissima. Dopo gli show andati in scena nel 2022 e nel 2023, i Rammestein hanno deciso di rifare tappa in Italia, confermando come il legame con il pubblico italiano sia davvero importante, fuoco e fiamme andranno a unirsi a un clima già rovente, non solo per via delle temperature bollenti che stanno attraversando l’Italia, non mancheranno inoltre i consueti effetti speciali, gag e tanto divertimento oltre alla musica che rappresenterà in ogni modo la parte centrale dello spettacolo.

Simona Ventura e la frecciata sull'Isola dei famosi/ "Programma usurato? Io saprei come farla rinascere"

E ovviamente il palco emiliano ospiterà La cattedrale, una costruzione mastodontica e costituita da torri di metallo, che farà da scenografia per i tantissimi telespettatori attesi, ovviamente troveremo anche i più grandi successi della band e vi sveleremo ora l’ordine di uscita delle canzoni, che subirà qualche piccola variazione rispetto alle ultime uscite.

Oroscopo Paolo Fox settimana 22-28 luglio 2024/ Gemelli e Cancro in risalita, vola l'Ariete

Scaletta concerto Campovolo Rammestein: l’ordine di uscita dei brani

Scopriamo ora quale sarà la l’ordine con il quale il pubblico potrà ascoltare le canzoni del concerto in Emilia-Romagna, con l’arena che aprirà i cancelli già a partire dalle 15:15, mentre alle 20 lo spettacolo sarà anticipato da un mini concerto di Abelard, un duo francese che scalderà il terreno all’uscita dei Rammestein, attesi a Campovolo sul palco alle ore 21 di stasera domenica 21 luglio 2024. Inoltre, a organizzare questa grande notte di musica ci ha pensato Vertigo, che ha avuto il grande merito di riportare la formazione tedesca in Italia dopo le vecchie date. Questa sarà la Scaletta dei Rammestein al mega concerto che riunirà una fetta di italiani e non solo:

Ermal Meta, l'emozionante dedica per la figlia Fortuna Marì/ "Mi hai stravolto la vita per sempre"

Ramm 4 Links 2 3 4 Keine Lust Sehnsucht Asche zu Asche Mein Herz brennt Puppe Wiener Blut Zeit Deutschland (Remix by Richard Z. Kruspe) Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne

Encore:

Engel

(with ABÉLARD) (Piano version; performed on B-Stage)

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Ich will

Encore 2:

Rammstein

Adieu

Sonne

(Piano version)

Haifisch

(Haiswing Remix by Olsen Involtini)

Lügen

(Instrumental)

© RIPRODUZIONE RISERVATA