Scaletta L’Anno che verrà 2025, Marco Liorni conduce l’evento su Rai Uno: i grandi nomi sul palco

Il nuovo anno è pronto per aprire i battenti e chiaramente l’accoglienza migliore non può che essere a suon di musica. Per l’occasione, fari puntati sulla scaletta L’Anno che verrà 2025 che come di consueto sarà scandita dalla presenza di ospiti protagonisti della scena musicale italiana e soprattutto capaci di unire le generazioni più disparate. La serata, condotta da Marco Liorni dallo splendido scenario del lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria, accoglierà sul palco non solo i principali esponenti della discografia italiana ma anche innumerevoli volti che quotidianamente allietano il pubblico televisivo.

Prima di tuffarci nella ricca scaletta L’Anno che verrà 2025 – concerto in onda questa sera su Rai Uno, 31 dicembre – scopriamo alcuni dei nomi che andranno a prendersi il palco di Reggio Calabria per rendere ancora più entusiasmante la grande festa dedicata al saluto dell’anno uscente e all’accoglienza per il 2025. Grande attesa per la comicità e verve istrionica di Nino Frassica che, tra una canzone e l’altra, cercherà di strappare più di un sorriso non solo al pubblico presente al lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ma anche ai telespettatori.

Scaletta L’Anno che verrà 2025: tutti gli artisti sul palco di Reggio Calabria

Per quanto concerne i dettagli della scaletta L’Anno che verrà 2025, sappiamo che gli artisti saranno accompagnati da Stefano Palatresi, maestro che si occuperà di dirigere l’orchestra. Tanti saranno gli artisti che andranno a colorare l’accoglienza del 2025. Stando alle anticipazioni, apripista sarà Diodato che avrà il compito di omaggiare il grande e compianto Lucio Dalla sulle note proprio della canzone che dà il nome allo show.

Successivamente ci sarà la consueta sfilata dei grandi artisti che abitano la musica italiana per uno spettacolo assolutamente da non perdere. Per inaugurare il nuovo anno arrivano dunque i più grandi artisti italiani pronti per far divertire il pubblico che da casa festeggerà l’arrivo del 2025. Ma passiamo subito a scoprire quale sarà la Scaletta de L’Anno che Verrà 2025. Eccola di seguito:

Ricchi e Poveri

Anna Oxa

Diodato

Arisa

J-Ax

Patty Pravo

Cristiano Malgioglio

Big Mama

Sal Da Vinci

Nino Frassica

Rettore

Clementino

Romina Power

Ermal Meta

Alex Britti

Leo Gassman

Sandy Marton

Los Locos

Alma Manera

Agostino Penna

L’Anno che Verrà – Dove vederlo in tv e in streaming

Per seguire L’Anno che Verrà martedì 31 dicembre 2024 è possibile collegarsi in diretta su Rai 1. Il programma condotto da Marco Liorni inizia alle ore 21.00 e continuerà fino a tarda notte per dare il benvenuto al 2025. Non solo, i telespettatori possono vedere L’Anno che Verrà in diretta e in streaming su RaiPlay.