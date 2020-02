Scalzi e Stefano Beacco, nudi in piscina/ Bacio appassionato, scoppia l’amore? (La Pupa e il Secchione)

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di La Pupa e Il Secchione: finalmente scopriremo la coppia vincitrice di questa stagione speciale dove, oltre alle coppie composte da Pupe e Secchioni, ci sono state le coppie chiamate “Viceversa” come quella di Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi. Tra i due concorrenti c’è sempre stata tanta chimica, a tal punto da essere un duo vincente in quasi tutte le sfide della trasmissione. Ora che la fine si avvicina però, bisogna fare anche i conti con ciò che succederà fuori. Se alcune coppie hanno già messo in chiaro che tra di loro non c’è più di un’amicizia, la situazione tra Scalzi e Stefano non è così definita. Il pupo ha infatti dichiarato che la sua secchiona gli ha aperto gli occhi su diverse cose, facendogli cambiare il modo di vedere le cose. Dalle anticipazioni della puntata finale, abbiamo scoperto che i due faranno un bagno in piscina nudi. È scattato l’amore?

Scalzi e Stefano: tra bagni in piscina nudi e baci

Siamo ormai alle ultime battute dell’esperimento La Pupa e Il Secchione, dove diversi concorrenti provenienti da panorami culturali diversi sono stati messi in coppia per sostenere delle prove insieme e fare squadra con l’obiettivo di arrivare alla fine. In queste situazioni, si sa, può scattare la scintilla per alcuni. Ed è forse quello che è successo fra la secchiona Maria Assunta Scalzi e il pupo Stefano Beacco, appartenenti alle coppie new entry della stagione chiamate Viceversa. Tra i due c’è una chimica molto evidente, che fino ad adesso non aveva superato alcun limite di amicizia. Dalle immagini diffuse sui social, viene anticipato che tra Stefano e Scalzi ci sarà un bacio, come si vede nel video delle anticipazioni che potete trovare su questo link. Ma non è finita qui. I due si faranno un bagno in piscina completamente nudi sotto gli occhi delle telecamere. La domanda che ora ci facciamo tutti è una: usciranno insieme? Ancora non lo sappiamo ma lo scopriremo prestissimo.

