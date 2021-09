Scandalo al sole, Rete 4/ Un mix tra dramma, commedia e amore

Scandalo al sole è un film capolavoro che mescola il suo genere tra drammatico, commedia e sentimentale. Diretto nel 1959 va in onda alle 16,30 di oggi, 22 settembre, su Rete 4. La regia è di Delmer Daves, gli interpreti principali sono Sandra Dee, Troy Donahue, Richard Egan, Dorothy McGuire. Il film è l’adattamento cinematografico del bestseller letterario di Sloan Wilson ed è celebre anche per la struggente colonna sonora firmata da Max Steiner. Costruito in maniera molto intelligente è un film che appartiene a un cinema molto diverso da quello odierno e che stupisce per la sua profondità ma anche per la sua costruzione.

Scandalo al sole, la trama

La vicenda di Scandalo al sole narra della famiglia di un noto uomo d’affari americano che torna dopo venti anni in una località vicina alla costa del Maine, dove era solito trascorrere le vacanze da ragazzo. La figlia adolescente Molly conosce un ragazzo suo coetaneo, Johnny figlio dei proprietari dell’unico albergo dell’isola. I due ragazzi si innamorano proprio come era accaduto anni prima alla madre di lui e al padre di lei. L’amore fra i due ragazzi, evoca i ricordi dei tempi felici tra i due ex fidanzati, ritrovandosi, così, ancora innamorati.

Quando la situazione viene scoperta dai due rispettivi coniugi, scoppia uno scandalo tale da provocare la rottura dei due matrimoni e il trauma da parte dei due ragazzi. Molly e Johnny decidono di restare con i rispettivi genitori traditi, cioè la mamma della ragazza e il padre del ragazzo. Durante la visita alla nuova coppia, Molly e Johnny, sempre più innamorati, desiderano approfondire il loro rapporto facendo l’amore. La ragazza rimane in cinta e dopo vari confronti con le rispettive famiglie, i ragazzi, se pu molto giovani, decidono di portare avanti la gravidanza e di diventare i nuovi gestori dell’albergo.

