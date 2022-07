Scappo a casa/ Su Canale 5 il film con Aldo Baglio

Scappo a casa, film di Canale 5 diretto da Enrico Lando

Scappo a casa va in onda oggi, 28 luglio 2022, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Il film è del 2019 ed è diretto da Enrico Lando. Protagonista è Aldo Baglio che in questa pellicola per la prima volta si ritrova a recitare senza i suoi due colleghi di una vita, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, con i quali forma il trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il soggetto e la sceneggiatura del film sono curati da Morgan Bertacca, Valerio Bariletti e lo stesso Aldo Baglio. Prodotto da Medusa Film in collaborazione con Agidi Due vede nel cast oltre ad Aldo anche Angela Finocchiaro, Jacky Ido, Benjamin Stender, Fatou N’Diaye, Hassani Shapi, Giovanni Esposito, Rocco Barbato, Dino Longo, Mario Pupella, Lana Vladi, Fruzsina Nagy, Awa Ly, Thierno Thiam e molti altri ancora. Nelle sale cinematografiche è arrivato il 21 marzo del 2019 arrivando a incassare circa 1.1 milioni di euro.

Scappo a casa, la trama del film

Passiamo a leggere la trama del film Scappo a casa. Michele non ha molto da chiedere alla sua vita, perché oltre a essere famoso è circondato da donne bellissime. Un viaggio a Budapest però cambia tutto quando viene derubato di una macchina da lusso, dei documenti e del portafoglio dopo “una notte da leoni”. Viene aggredito davanti alla polizia e viene successivamente arrestato e mandato in un campo da detenzione.

Riesce a fuggire con quattro uomini di colore rubando la macchina della polizia. Quando arriva alla frontiera decide di dividersi dagli altri e incontra una donna con la macchina ferma che lo arresta rivelandosi una poliziotta. Michele però riesce a scappare nuovamente, tutto però è un piano architettato proprio da Ursula che spinge per farlo entrare in una prigione che è in realtà un campo di lavoro per migranti senza documenti. Inizierà un giro di colpi di scena che riguarderanno un uomo che era inizialmente fuggito di carcere con lui e una bella donna di nome Mugambi.

