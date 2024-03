Scelta Brando a Uomini e Donne: oggi il fatidico momento/ Ultime esterne con Beatriz e Raffaella

Scelta Brando a Uomini e Donne: oggi il fatidico momento

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Dopo mesi, lacrime, colpi di scena e rinvii all’ultimo momento, oggi, martedì 12 marzo, Brando fa la sua scelta. Come ha annunciato Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, Brando, Beatriz e Raffaella non erano presenti alla registrazione dell’11 marzo. Oggi, però, sono tutti e tre presenti in studio per poter mettere fine ad un percorso cominciato lo scorso settembre e che ha appassionato il pubblico del dating show di canale 5. Prima di annunciare il nome della scelta, Brando, al centro dello studio, rivive le ultime esterne fatte con Beatriz e Raffaella.

BRANDO, LITE CON BEATRIZ E RAFFAELLA A UOMINI E DONNE/ "Sono stanco, sono pieno di tutto"

Nell’ultima registrazione, quando tutto era pronto per la scelta, dopo aver fatto un passo indietro, il tronista aveva chiesto di poter trascorrere una giornata intera con Raffaella e Beatriz. Un’esterna di 24 ore per il tronista e le corteggiatrici che serve per sciogliere gli ultimi dubbi che hanno rinviato continuamente la scelta.

Armando Incarnato di Uomini e Donne: "In Gomorra ho rifiutato di girare una scena"/ "Ecco che donna cerco"

Scelta Brando a Uomini e donne: Beatriz favorita

Chi è, dunque, la scelta di Brando a Uomini e Donne? Il tronista non ha mai negato di provare un forte interesse sia per Beatriz che per Raffaella anche se il percorso è stato totalmente diverso. Con Beatriz, l’attrazione è stata immediata mentre con Raffaella è cresciuta nel tempo. Inizialmente, infatti, Brando avrebbe voluto eliminare Raffaella per poi cambiare idea e scoprire in lei una persona con cui si è sempre sentito “a casa”.

Nonostante tutto, per, la favorita resta Beatriz con ci sono state tantissime discussioni. Una convinzione che ha anche Raffaella che ha più volte ribadito di sentirsi la seconda scelta e di non essere stata eliminata solo per la voglia di Brando di eliminare tutti i dubbi che ha su Beatriz per poterla poi scegliere.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 12 marzo 2024/ Beatriz e Raffaella furiose con Brando, lite in studio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA