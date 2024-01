Scelta Cristian Forti, chi è? Valentina/ Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 gennaio: in esterna…

La scelta di Cristian Forti è Valentina

Colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 9 gennaio. Senza sedie rosse in studio, senza musica romantica, senza petali e senza il classico filmato con i momenti più belli trascorsi in studio, Maria De Filippi ha annunciato la scelta di Cristian Forti che, a distanza di quattro mesi dall’inizio del suo percorso, ha scelto la ragazza con cui cominciare una storia fuori dal programma. Cristian ha condiviso l’ultima parte del suo percorso con Valentina e Virginia, due ragazze bellissime e con un carattere forte e deciso. Con entrambe non sono mancate incomprensioni e discussioni. Nell’ultimo periodo, in particolare, Virginia ha più volte espresso il proprio malcontento soprattutto dopo la scelta di Cristian di presentare il padre a Valentina.

Nonostante tutto, Cristian ha provato sempre a rassicurare entrambe e più volte è andato a riprendere sia Valentina che Virginia che, nel corso dell’ultima puntata trasmessa, ha ribadito la volontà di rispondere no qualora fosse stata la scelta. Nell’ultima registrazione, tuttavia, Virginia era andata via e Cristian era apparso irremovibile spiegando che non sarebbe andato a riprenderla e che avrebbe ugualmente fatto la propria scelta come ha fatto nella registrazione del 9 gennaio.

Cristian Forti sceglie Valentina

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della registrazione del 9 gennaio, Cristian Forti ha fatto la propria scelta fuori dallo studio di Uomini e Donne. In esterna, Cristian ha scelto Valentina con cui ha deciso di mettere fine al proprio percorso all’interno del programma di Maria De Filippi. La scelta, così, è avvenuta proprio in esterna.

Nel corso della registrazione del 9 gennaio, Cristian e Valentina sono arrivati in studio come coppia. In studio, come svela inoltre Lorenzo Pugnaloni, non era presente Virginia che ha così concluso il suo percorso rinunciando al momento della scelta.

