Scelta di Riccardo e Roberta, Uomini e Donne/ Come ha reagito Ida Platano?

Come annunciato ieri nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di lasciare insieme il programma. Come rivelato dal VicolodelleNews, in studio è stato mostrato un rwm della puntata scorsa dove entrambi hanno dichiarato di essere innamorati. I due sono entrati e si sono seduti sulle ormai tradizionale poltrone rosse usate per le scelte dei tronisti. Roberta ha preso la parola per prima e ha ribadito i suoi sentimenti per Riccardo, aggiungendo di voler vivere lontano dai riflettori la loro storia d’amore. Riccardo, commosso fino alle lacrime, ha confermato il suo amore per la dama e si è detto pronto a lasciare il programma. Immancabile il ballo e il bacio (con mascherina) sotto una pioggia di petali rossi. Ma come avrà accolto la notizia della scelta di Riccardo e Roberta la bella Ida Platano, storica ex del cavaliere conosciuto proprio a Uomini e Donne?

La reazione di Ida Platano alla scelta di Riccardo e Roberta

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati protagonisti di una travagliata storia d’amore nata proprio nello studio di Uomini e Donne. Dopo aver lasciato insieme il programma di Maria De Filippi i due hanno anche partecipato insieme a Temptation Island 2018. Tra discussioni e incomprensioni, i due sono rimasti insieme fino allo scorso dicembre, quando la coppia ha deciso di porre fine alla loro frequentazione. Ida ha fatto recapitare a Riccardo una lettera e un pacchetto contenente l’anello di fidanzamento. Dopo qualche mese Riccardo ha ritrovato l’amore con Roberta, con la quale due anni fa c’era stata una parentesi molto passionale. Come ha reagito Ida Platano? La puntata della scelta non è ancora andata in onda, ma le anticipazioni della registrazione hanno fatto il giro del web e anche la bella siciliana ne è sicuramente giunta ha conoscenza. L’altro giorno Ida ha salutato i fan ribadendo che il grande amore della sua vita è il figlio. Ieri mattina, invece, ha postato una storia con la canzone “Il sole a est” di Alberto Urso, colonna sonora dei momenti più importanti di Ida e Riccardo. Poi ha ringraziato i fan per i numerosi messaggi ricevuti, ammettendo di avere avuto difficoltà a dormire.



