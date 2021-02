Riccardo e Roberta, Uomini e Donne/ Scelta a sorpresa: lasciano la trasmissione

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne. Secondo quanto anticipato dal sito Vicolodellenews, durante la registrazione di ieri, mercoledì 24 febbraio, c’è stata la scelta a sorpresa e l’addio del programma della dama e del cavaliere. In studio Roberto Di Padua ha ammesso di essersi innamorata di Riccardo, che ormai frequenta da qualche mese, e di voler lasciare il programma per poter vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Riccardo Guaneri, evidentemente emozionato, ha spiegato di ricambiare i sentimenti di Roberto e di accettare la sua proposta di lasciare insieme il programma. Dopo il ballo al centro dello studio e la tradizionale pioggia di petali, Riccardo e Roberta hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne. Ricordiamo che solo qualche settimana fa Roberta Di Padua aveva annunciato su Uomini e Donne Magazine la sua intenzione di interrompere la frequentazione con Riccardo Guarnieri: “Credo che al momento la scelta migliore per entrambi sia quella di separarci. Forse la distanza ci potrà aiutare a capire se abbiamo davvero voglia di stare insieme e superare le difficoltà”.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua lasciano Uomini e Donne

Qualche anno fa Riccardo Guarneri aveva già lasciato il programma di Canale 5 con la bella Ida Platano. Dopo fughe d’amore e accesi liti, i due avevano deciso di lasciare insieme il dating show condotto da Maria De Filippi. Riccardo e Ida hanno anche partecipato insieme a Temptation Island. Il cavaliere aveva anche regalato a Ida un anello di fidanzamento con tanto di proposta di matrimonio. Ma la loro storia è giunta al capolinea, e Riccardo qualche mese fa è tornato in trasmissione da single per rimettersi in gioco. In studio ha ritrovato Roberta Di Pausa, con la quale aveva già vissuto un breve flirt. Durane la registrazione di ieri, come svelato dal Vicolodellenews, Riccardo Guarneri non è riuscito a trattenere le lacrime mentre professava il suo amore per la dama. I due si sono scambiati anche un bacio con la mascherina e ballato sulle note di “Il cielo contromano” di Deddy.



