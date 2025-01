Scelta Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: cos’è successo nello studio di Uomini e Donne

Nella registrazione di Uomini e Donne del 13 gennaio 2025, Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno. Tutto è iniziato con le ultime esterne con cui la tronista ha rivissuto tutto il proprio percorso. Durante l’esterna con Ciro, sia quest’ultimo che Martina hanno pianto vivendo emozioni intense. In studio, per supportare Martina, arrivano i suoi fratelli a cui lei è estremamente legata. Durante la puntata, Martina spiega che scegliere Ciro è un salto nel vuoto ma vuole fare questo salto nel vuoto. Il corteggiatore napoletano, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha detto parole precise e importanti.

“Non voglio che tu sia la mia scelta ma la mia fidanzata”, ha detto Ciro che ha poi tirato fuori anche un anello che è finito sul dito della tronista mentre in studio, oltre ai petali rossi, risuonava la canzone Vivimi di Laura Pausini.

Il ritorno di Martina De Ioannon su Instagram dopo la scelta

La puntata della scelta di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno andrà in onda tra diverso tempo. Probabilmente, infatti, sarà necessario aspettare la fine della prossima settimana prima di vedere l’epilogo felice del trono di Martina che ha regalato grandi emozioni al pubblico. In attesa, tuttavia, della messa in onda della puntata della scelta, Martina è tornata ufficialmente sul proprio profilo Instagram. Sotto una sua foto scattata nello studio del dating show di canale 5, Martina ha scritto: “So che già sapete. Ci vediamo presto”.

I fan, tuttavia, a causa dei commenti disattivati, non hanno potuto esprimere la propria opinione sulla scelta ma l’hanno potuto fare sotto il post pubblicato dalla pagina ufficiale di Uomini e Donne. “Che meraviglia che siete!!! Auguri a questa nuova coppia Bellissima e vera”, “Si sapeva che sceglieva Ciro. Sono troppo belli insieme”, scrivono i fan.