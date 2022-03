Scelta Matteo Ranieri, a Uomini e donne/ E’ Federica Aversano? I pro e contro

Uomini e donne, Matteo Ranieri si divide tra Valeria Cardone e Federica Aversano prima della scelta

Si rilevano delle importanti novità per il trono classico di Uomini e donne, dalla puntata andata in onda il 25 marzo 2022 su Canale 5. Il tronista in carica Matteo Ranieri potrebbe essere vicino alla scelta, dal momento che ha deciso di portare in esterna entrambe le due corteggiatrici campane che lo contendono, la veterana Federica Aversano e la new-entry Valeria Cardone. Un particolare che ora desta curiosità delle due uscite, è che Matteo si sia dato alle effusioni amorose con entrambe le ragazze more, bissando un bacio. Un dettaglio che fa ora discutere dentro e fuori il dating-show di Canale 5 e che desta una particolare curiosità in Federica (mamma single), che in studio chiede al tronista cosa gli piaccia di lei dal momento che staziona al trono per lui, da almeno 4 mesi.

“Che cosa ti piace di me, se posso chiederlo?” -incalza Matteo Ranieri, Federica Aversano, con un tono che sembra minacciare l’abbandono al dating-show. “Mi piace il tuo carattere, anche se va in conflitto col mio. Son sempre stato attratto dalle donne con carattere forte – è la replica volta a rassicurare la mamma single, che non nasconde quanto Valeria Cardone sia simile a Matteo dal punto di vista caratteriale-. Forse sei più dura, Valeria è diversa”. Ma Federica non accetta di essere tenuta al dating-show solo per il carattere, tanto da palesarsi incredula rispetto alle parole del tronista: “Solo per il carattere ti piaccio?”. Matteo le garantisce di sentirsi attratto dalla sua persona per diversi aspetti, in primis quello caratteriale. Ma Federica resta scettica. A questo punto interviene la conduttrice, Maria De Filippi.

Chi sarà la scelta di Matteo a Uomini e donne? Valeria soffia il tronista a Federica: il web si divide

Nel suo intervento, la timoniera di Uomini e donne chiede a Matteo Ranieri chi sceglierebbe per una cena in intimità tra le due corteggiatrici in carica, Federica Aversano e Valeria Cardone. La risposta del tronista ricade su Valeria, new-entry al trono classico, che per molti aspetti lui sente più affine alla sua persona. A questo punto Federica Aversano alza le mani: “Capiscimi… è difficile per me, Matteo”. Il tronista, poi, ammette la stessa difficoltà: “Non posso farci niente, ti dico la verità. Ci stai male, ma anch’io ci sto male con te. Sto tutto il tempo a dirmi sono un pezzo di m*, dopo che sono stato con te”. Che Matteo non riesca ad essere se stesso con Federica, per la paura di ferire i sentimenti della mamma single, che vive con più responsabilità rispetto alla competitor Valeria?

Nell’attesa della scelta del tronista, l’opinione dei telespettatori si divide sul trono di Matteo Ranieri e le due pretendenti, sulla pagina Instagram di Uomini e donne: “Federica, non gli piaci! Sei lì solo perché piaci a Maria. Punto”. “E’ difficile anche per noi sopportarti, Federica”; “Matteo più confuso di me quando studiavo chimica al liceo classico”; “Ma esattamente quando dicono “sto faticando”, cosa pensano di stare a fare? Pare che devono andare a lavorare in miniera… Eddai su!”, si legge tra le reazioni a caldo più aggreganti.

