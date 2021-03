Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Gemma o Riccardo e Roberta?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 marzo

Chi saranno i protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne? Non ci sono anticipazioni ufficiali sul nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, ma oggi dovrebbe andare in onda la puntata registrata lo scorso 24 febbraio. Come raccontano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, si tratta di una puntata ricca di emozioni nel corso della quale c’è stata la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il cavaliere e la dama hanno deciso di lasciare definitivamente la trasmissione per viversi lontano dalle telecamere. Diversamente dagli altri protagonisti del trono over che, in passato, hanno lasciato la trasmissione, Riccardo e Roberta avranno una vera e propria scelta con petali, lacrime, bacio con la mascherina e primo, romantico ballo sotto lo sguardo commosso degli altri protagonisti sia del trono classico che del trono over.

Sfilata o confronto tra Gemma Galgani e Cataldo?

La puntata di Uomini e Donne di oggi, dopo la sfilata femminile che è stata la protagonista della puntata di ieri con Tina Cipollari che ha espresso la propria opinione sul rapporto di coppia dopo anni insieme, potrebbe essere dedicato alla sfilata maschile. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, a sfilare per la sfilata dal titolo “L’amore come in un film“ saranno Riccardo, Gerò, Armando, Biagio, Maurizio G, Alessandro, Maurizio il Poeta, Luca, Roberto e Claudio. Nel corso della sfilata ci sarà una discussione tra Maurizio Giaroni, Maria e Gianni Sperti che continuerà ad essere convinto che i due siano d’accordo. La puntata, tuttavia, potrebbe anche essere dedicata a Gemma Galgani che sta conoscendo Cataldo con cui ha trascorso una serata a casa sua che, tuttavia, pare non abbia entusiasmato la dama di Torino che si lamenterà di alcuni atteggiamenti del cavaliere.



