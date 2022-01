Scelta Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne, chi è? Samuele/ Luca disperato, poi…

Chi è la scelta di Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne?

La lunga attesa del pubblico di Uomini e Donne per la scelta di Roberta Ilaria Giusti si conclude oggi, 11 gennaio 2022. Il nuovo anno inizia proprio con la visione delle immagini della decisione che la tronista romana ha preso in merito al ragazzo che vuole al suo fianco fuori dallo studio di Canale 5. In studio, come sempre accade, sono rimasti per lei in due: da una parte il ‘favorito’ per molti spettatori, Luca Salatino; dall’altra c’è invece il bel Samuele Carniani.

La registrazione della scelta, in onda oggi su Canale 5, è stata registrata parecchi giorni fa quindi già conosciamo il nome del ragazzo scelto da Roberta che, a gran sorpresa, è stato Samuele. Una cocente delusione per Luca che più volte ha versato lacrime per lei, palesando i suoi forti sentimenti anche in studio.

Non c’è stato tempo però per Luca Salatino per piangere questa delusione a Uomini e Donne. Accortasi della genuinità del ragazzo e, soprattutto, dei suoi veri sentimenti per Roberta, Maria De Filippi ha deciso di ripetere un gesto già fatto in passato con altri corteggiatori: premiare Luca e dargli la possibilità di essere il nuovo tronista. Commosso, Luca accetterà di intraprendere questa nuova avventura con la speranza di trovare il suo grande amore proprio nello studio di Canale 5. Una puntata dunque ricca di colpi di scena quella di Uomini e Donne in onda oggi 11 gennaio; non resta che scoprire quale seguito ha avuto questo nuovo amore tra Roberta e Samuele iniziato qualche settimana fa. Saranno ancora insieme?

