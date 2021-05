Scelta Samantha Curcio e Alessio/ Quando andrà in onda a Uomini e Donne? Data da…

Quando andrà in onda la scelta di Samantha Curcio? Alla domanda dei fans di Uomini e Donne non c’è ancora una risposta precisa. La tronista ha scelto Alessio Cennicola nel corso della registrazione di domenica 2 maggio, ma per il momento, la puntata in questione non è stata ancora trasmessa. Per vedere la scelta di Samantha e Alessio, infatti, probabilmente, il pubblico dovrà aspettare la settimana che comincerà lunedì 10 maggio. Prima della scelta, sono ancora tanti i momenti dedicati a Samantha e Alessio il cui percorso ha vissuto momenti di alti e bassi. Dopo il bacio e la successiva discussione, Alessio ha provato a ricucire il rapporto con la tronista presentandole il padre, anche se solo attraverso lo schermo di un telefono. Un gesto importante che la tronista ha apprezzato. Tuttavia, prima della scelta, Alessio e Samantha vivranno altri momenti di tensione.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 5 maggio: Gemma, Biagio, Aldo e...

Scelta Samantha Curcio e Alessio: prima dei petali, lite per il bacio con Bohdan

Samantha Curcio, nonostante dubbi e paure, ha deciso di seguire il proprio cuore scegliendo Alessio Cennicola. Tuttavia, prima dei petali rossi, la tronista e il corteggiatore hanno discusso nuovamente a causa del bacio di Samantha con l’altro corteggiatore, Bohdan. Prima di lasciare lo studio con Alessio, infatti, la tronista ha deciso di avere un contatto più ravvicinato con Bohdan per il quale ha provato sin dal primo incontro una forte attrazione. Una scelta, quella di Samantha, che ha fatto infuriare Alessio il quale, tuttavia, non ha avuto dubbi nel cominciare una storia con Samantha. Per vedere l’inizio della favola d’amore di Samantha e Alessio, dunque, sarà necessario aspettare ancora qualche giorno.

LEGGI ANCHE:

Amodio e Francesca, Uomini e Donne/ "Lui è geloso, ma deve fidarsi perchè..."GIACOMO CZERNY, UOMINI E DONNE/ Martina piange: "Da parte mia c'è amore". Carolina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA