Samantha Curcio ha scelto Alessio Ceniccola/ Uomini e Donne, dopo scelta una scena…

Alessio Ceniccola è la scelta di Samantha Curcio a Uomini e Donne. L’ultima registrazione del programma ha portato alla prima scelta, quella della tronista. Ad anticiparlo Il Vicolo delle News, raccontando che lei ha fatto il suo ingresso con un vestito rosso corallo, corto fino al ginocchio davanti, dietro lungo e di velo. Invece il corteggiatore non aveva il consueto look da scelta perché non sapeva che ci sarebbe stata. Visibilmente emozionata, Samantha ha poi accolto Massimiliano, mentre Giacomo era già seduto sul trono. Si è entrati quindi nel vivo della scelta con le esterne di Alessio e Bohdan. Il primo ha confessato alla tronista di provare dei sentimenti per lei e di coltivare il desiderio di uscire insieme dal programma per viversi la loro storia.

Invece Bohdan nella sua esterna era molto arrabbiato perché Samantha aveva cercato ripetutamente in studio Alessio facendo sentire lui come un terzo incomodo. Poi però c’è stata un’altra esterna in cui Bohdan dice a Samantha che vuole lasciare Uomini e Donne ma con lei per viversi la loro storia fuori. L’esterna si è chiusa con Samantha Curcio in lacrime.

UOMINI E DONNA, SAMANTHA DOPO LA SCELTA…

Al termine delle esterne di Uomini e Donne, come anticipato dal Vicolo delle News, i corteggiatori hanno lasciato lo studio e Samantha Curcio ha colto l’occasione per ringraziare tutti, in particolare Maria De Filippi, e raccontato degli attacchi sui social per il suo aspetto fisico. A sorpresa, la tronista ha fatto entrare Alessio Ceniccola. Solitamente il primo non è la scelta, anche per questo il corteggiatore è apparso nervoso, fino a quando non è arrivata la dichiarazione d’amore di Samantha. Lui non ha neppure risposto, l’ha abbracciata e baciata, senza mascherine, e si sono coccolati sulle note di “Tutta la notte” di Sangiovanni. Poi però la “scelta”, che doveva lasciare lo studio per permettere alla tronista di comunicare la sua decisione all’altro corteggiato, in realtà è rimasto in studio per volontà di Samantha stessa. Così Bohdan al suo ingresso ha subito notato i petali e Alessio presente. «Come vedi non sei tu la scelta», la battuta di Tina Cipollari. La tronista gli ha poi spiegato di non aver mai creduto che fosse sincero e lui se ne è andato quasi subito.

