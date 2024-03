SCENARI/ Difesa ed energia, l’equazione “impossibile” della Germania mette l’Ue a rischio

Quando le forze russe hanno invaso l’Ucraina due anni fa, la Germania si è preparata ad affrontare una dura realtà. L’esercito tedesco era sottofinanziato e impreparato a rispondere a una minaccia alla sicurezza di questa portata. Circa metà del carbone e del gas naturale della Germania, oltre a un terzo del suo petrolio, erano importati dalla Russia, una dipendenza che Mosca avrebbe potuto sfruttare se avesse voluto. Berlino aveva goduto dei risparmi derivanti dal mantenimento di forze armate ridotte e dall’acquisto di gas russo a basso costo. Ma la Germania non poteva più permettersi di trascurare la sua capacità militare, né poteva permettere che la sua dipendenza dall’energia russa desse al Cremlino il potere di minare l’economia tedesca e dividere l’Europa.

UCRAINA/ Leadership Ue allo sbando, l'Italia si "salva" perché schiacciata sulla Nato

Berlino ha compiuto progressi sul fronte militare. Pochi giorni dopo l’invasione russa, il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato una Zeitenwende, o punto di svolta, per affrontare le nuove sfide geopolitiche della Germania. La politica potrebbe non essere stata eseguita alla perfezione — gli intoppi burocratici e i ritardi nelle decisioni hanno rallentato la sua attuazione — ma gli sforzi per aumentare il bilancio della difesa tedesca e modernizzare l’esercito del Paese sono in corso. Con l’aiuto di un’allocazione speciale di 100 miliardi di euro, la Germania intende raggiungere l’obiettivo di spesa per la difesa della NATO del 2% del Pil quest’anno. Scholz si è impegnato a mantenere questo livello di spesa a lungo termine, e il suo ministro della Difesa ha suggerito di aumentare ulteriormente il bilancio. Infatti l’assistenza militare del paese a Kyiv è seconda solo a quella degli Stati Uniti.

SPY FINANZA/ I guai tedeschi che presenteranno il conto anche in Italia

Per quanto riguarda l’economia tedesca, tuttavia, le tendenze recenti sono più preoccupanti. La perdita di gas russo a buon mercato ha minato il modello industriale tedesco. Sebbene il picco iniziale dei prezzi dell’energia dopo l’invasione del 2022 sia diminuito, i costi non dovrebbero tornare ai livelli prebellici a breve. Nel 2023, l’economia tedesca si è ridotta dello 0,3%. Il vice cancelliere e ministro dell’Economia Robert Habeck, avvertendo l’arrivo di “acque agitate”, ha ipotizzato che la crescita del Paese nel 2024 raggiungerà appena lo 0,2%. Nuove pressioni spiegano la recente contrazione, ma i problemi economici della Germania sono più profondi. Negli ultimi dieci anni, Berlino ha evitato di fare investimenti critici e riforme per attrarre lavoratori qualificati. E ha spesso insistito sul fatto che ciò che è una buona politica fiscale prudente per la Germania sia giusto anche per l’UE. Una mentalità prevalente che, limitando gli investimenti pubblici in molti Stati membri, ha impedito alle economie europee di adattarsi a nuove condizioni.

Intercettazioni sui Taurus imbarazzano Scholz/ Russia "Germania vuole guerra" La replica "Putin destabilizza"

Gli interessi della Germania e quelli dell’UE potrebbero non allinearsi perfettamente, ma l’Europa ha bisogno che la Germania sia una potenza economica. È la terza economia più grande del mondo e il maggior contribuente al bilancio dell’UE. E sebbene le misure della salute economica dell’Unione Europea, inclusi il saldo del conto corrente, la produttività e le statistiche sul debito, non diano motivo di allarme, se l’economia tedesca si indebolisce, questo quadro potrebbe cambiare e frenare l’avanzamento di programmi politici ambiziosi, come l’espansione dell’industria della difesa europea o l’accelerazione delle sue transizioni verdi e digitali. L’influenza già in calo dell’UE sulla scena mondiale potrebbe degradarsi ulteriormente. Non dimentichiamoci che la Germania ha prosperato per la maggior parte dell’ultimo decennio. Sotto la cancelliera Angela Merkel, che ha governato dal 2005 al 2021, l’economia del Paese è cresciuta del 34%. Alte esportazioni ed entrate fiscali impreviste hanno dato all’economia tedesca una base sufficiente per superare anche la pandemia relativamente indenne.

Ma i tempi d’oro non sono durati. Oggi, oltre ai prezzi elevati dell’energia, la concorrenza cinese nel settore automobilistico e una politica industriale assertiva degli Stati Uniti stanno causando danni economici. I sussidi e gli incentivi inclusi nel 2022 nel US Inflation Reduction Act hanno influito sulle aziende tedesche pronte a trasferire la loro produzione negli Stati Uniti. Il produttore di automobili di fascia alta Porsche, per esempio, sta considerando di costruire una nuova fabbrica di batterie oltre l’Atlantico piuttosto che in Baden-Württemberg, lo stato dove l’azienda è stata fondata.

La Germania può ancora svolgere un ruolo produttivo a Bruxelles. Può per esempio identificare le industrie che aiuteranno l’economia europea a decarbonizzare e adottare misure per aumentare la produzione di energia rinnovabile il più rapidamente possibile, inclusa la realizzazione di nuove linee di trasmissione della rete e per la produzione di pannelli solari ed energia eolica. Non solo questo sforzo allevierà i costi energetici in aumento in Europa; lascerà anche la Germania e l’UE ben posizionate per competere con la produzione di energia pulita in luoghi come la Cina e gli Stati Uniti.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA