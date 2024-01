SCENARI/ La Nato guarda all’Europa dell’Est, la Francia punta su Moldavia e Romania

Il governo francese sta attuando una strategia per consolidare i legami con la Moldavia e la Romania, due nazioni di lingua rumena, in un momento in cui la NATO, sotto l’influenza degli Stati Uniti, si concentra sull’Europa orientale. Questo impegno è evidenziato dalla nomina dell’ambasciatore Graham Paul a Chisinau, Moldavia, e del colonnello Florence Skrlj come addetto alla Difesa presso la stessa ambasciata, segnalando un cambio di rotta nella politica estera francese nella regione.

Mentre la Moldavia si appresta a tenere elezioni nel terzo trimestre del 2024 e continua a lottare contro l’influenza russa, Parigi ha intensificato gli sforzi per offrire rassicurazioni militari al Paese, che di recente è stato nominato candidato all’Unione Europea. In questo contesto, la Moldavia ha ricevuto un sistema radar AESA 3D GM200 di medio raggio dalla Thales il 20 dicembre, nell’ambito del riarmo sostenuto dal Fondo europeo per la pace (EPF) dell’UE. Inoltre, i ministeri della difesa di Francia e Moldavia stanno lavorando su un accordo di cooperazione bilaterale.

La situazione in Romania invece differisce notevolmente. Il Paese è culturalmente più vicino alla Francia, ma ha visto una diminuzione della sua influenza francese negli ultimi anni. In Romania, la Francia conduce operazioni nell’ambito del Gruppo tattico di difesa collettiva della NATO e partecipa a rotazioni di truppe guidate dal colonnello Christophe Follet.

Nonostante ciò, la cooperazione in materia di difesa e intelligence tra Francia e Romania si è ridotta, con gli Stati Uniti che hanno rafforzato maggiormente i loro legami con la Romania. Sul fronte industriale, le prospettive francesi in Romania sono incerte. Progetti come l’acquisto di sottomarini Scorpene e le corvette Gowind sono stati messi da parte dal governo rumeno. Tuttavia, la Francia potrebbe trovare opportunità nel settore della difesa aerea a corto raggio. Infine, per migliorare le relazioni bilaterali, il governo francese ha recentemente designato Nicolas Warnery come nuovo ambasciatore a Bucarest, sostituendo Laurence Auer. Warnery, con un’esperienza significativa in Asia e Africa, era in precedenza capo di gabinetto dell’ex primo ministro francese Dominique de Villepin.

