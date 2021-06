SCENARI/ La strategia di Putin per rafforzare ancora il suo partito personale

Un’ondata di repressione si abbatte sulla cosiddetta opposizione non di sistema, termine che designa tutte le organizzazioni che non sono ufficialmente riconosciute come partiti politici e che, di conseguenza, sono tenute fuori dalla competizione elettorale.

Alcuni media emblematici dei circoli del dissenso liberale e democratico, molto impegnati contro Vladimir Putin – come la rivista studentesca Doxa o, ancora più emblematico, il canale di notizie online Meduza – si trovano nel mirino della giustizia, sotto l’influenza della legislazione contro l’estremismo (la legge federale volta a “combattere le attività estremiste”, adottata nel 2002, è stata modificata e rafforzata nel 2008 e nel 2015) o quella che disciplina l’attività delle organizzazioni che ricevono finanziamenti esteri. Questa legge, adottata nel 2012 (rafforzata nel 2020 sul modello della legge americana Fara (Foreign Agents Registration Act, 1938), richiede alle Ong che ricevono finanziamenti dall’estero di registrarsi soprattutto su Internet, a rischio di essere soggetti a restrizioni della propria attività o di essere multati.

Tutto indica che le autorità si sono impegnate, in vista delle elezioni legislative del 19 settembre 2021, a rivedere l’amministrazione politica del Paese, finora basata sul dominio senza divisioni o quasi del partito Russia Unita – partito che ha dal 2004 una comoda maggioranza di due terzi nella Duma di Stato del Paese – con l’obiettivo di allargare la base di appoggio al potere a partiti fino ad allora considerati parte dell’opposizione sistemica, ovvero il Partito Comunista (Kprf), Ldpr (il partito del famoso piantagrane Vladimir Zhirinovsky) e Fair Russia.

Anticipando l’incapacità del partito Russia Unita, alla luce dei ricorrenti sondaggi, di riconquistare una maggioranza così ampia come nelle precedenti elezioni, il governo cercherebbe di cooptare, almeno in parte, l’opposizione sistemica.

Di conseguenza, la repressione condotta nei confronti dell’opposizione al di fuori del sistema non dovrebbe essere analizzata semplicemente come il segno di una svolta più autoritaria del sistema in atto, ma come un’importante evoluzione del sistema politico, la cui legittimità non sarebbe più basata semplicemente su un partito ultra maggioritario e dominante, ma sulla coalizione informale di tutti i partiti del sistema, uniti attorno a un “consenso patriottico” sulla difesa della politica di potere e della sovranità della Russia contro tutti coloro che potrebbero rimettere in discussione questi principi.

A sette anni dalla “primavera russa” del 2014, momento di forte coesione tra i russi e i loro leader prodotto dall’annessione seguita dalla riunificazione della Crimea con la Russia, il governo ha un grande bisogno di rafforzare la propria legittimità e rinnovarla.

Il fervore patriottico provocato da questa “piccola vittoria” della Russia in Crimea (vittoria strappata all’Ucraina e, dietro di essa, all’Occidente) ha lasciato il posto al malcontento sociale. L’opinione pubblica russa è stanca di sentir parlare solo di “Ucraina e Siria” su tutte le reti, a scapito dei temi che la preoccupano in primo piano: il potere d’acquisto che diminuisce, l’inflazione che sale, l’occupazione che ristagna, l’assistenza sociale che è insufficiente.

Il passaggio del coronavirus ha solo amplificato la sensazione tra la popolazione di subire gli effetti di una profonda crisi sociale ed economica. Nel suo discorso a entrambe le Camere del Parlamento il 21 aprile, Vladimir Putin ha chiesto una mobilitazione generale, sia contro la crisi economica post-Covid che contro l’ostilità occidentale, posta sullo stesso piano. Il presidente russo ha mostrato volontarismo, annunciando l’adozione di numerose misure volte a rilanciare l’economia la cui crescita, senza essere spenta come quella dei paesi europei, è stagnante dal 2014. Citiamo due dati significativi: nel 2020, il reddito disponibile dei russi per le famiglie è diminuito del 10,6% rispetto al 2014, mentre la quota delle prestazioni sociali nella struttura del reddito familiare è del 21% (era il 18,6% nel 2014).

Alcune delle misure decretate da Putin sono simboliche come l’obbligo per i grandi gruppi di investire di più o la concessione di crediti pubblici per le infrastrutture. Ci sono anche molte misure sociali, mirate a favore delle famiglie più modeste e precarie, a volte non prive di intenti politici: così, a fine agosto, alla vigilia delle elezioni legislative, verrà corrisposta un’indennità scolastica di 10mila rubli (110 euro) per alunno.

Tre giorni dopo questo discorso presidenziale, il XVIII Congresso della Kprf, il primo dei partiti di opposizione sistemica rappresentati alla Duma (42 seggi su 450, davanti a Ldpr, 40, e Russia Giusta, 23; Russia Unita ne detiene 335) ha offerto a parlamentari e dirigenti comunisti l’opportunità di competere nel criticare queste misure, “incapaci di risolvere i problemi socio-economici fondamentali”.

Va riconosciuto che il presidente russo ha accuratamente evitato di affrontare questioni sostanziali, come il basso livello di retribuzione del lavoro, la sottoccupazione cronica delle persone poco qualificate, il basso livello di tassazione della terra e del reddito, l’attività imprenditoriale, la crescita sociale e territoriale disuguaglianze in Russia… Concludendo il congresso di un partito che guida da 28 anni, Gennadij Zjuganov ha sottolineato che Vladimir Putin, certamente consapevole della portata della crisi sociale, è ostaggio della sua oligarchia. È tempo, ha esclamato, di porre fine al baccanale capitalista e di ripristinare la pianificazione.

Tuttavia, allo stesso tempo, Zjuganov si schiera dietro Vladimir Putin, di cui sostiene senza riserve la politica estera e di sicurezza, e scaglia qualche freccia in più a Navalny, che sta solo cercando di diffondere il caos in Russia per favorire le forze del globalismo. Commenti in linea con quelli di Zjuganov per il quale Navalny è un aiutante del nuovo presidente degli Stati Uniti.

Per Zjuganov, era soprattutto imperativo riaffermare la lealtà della Kprf al Cremlino, dopo che un certo numero di funzionari eletti e funzionari del partito regionale hanno sostenuto apertamente i manifestanti pro-Navalny e lo hanno difeso pubblicamente al momento del suo processo.

In un recente articolo, il politologo Boris Kagarlitsky è tornato sulla nozione, centrale nella vita politica russa, di “amministrazione politica”, sostenendo che in Russia quella che viene chiamata politica si riduce a amministrazione dell’elettorato, un elettorato questo largamente depoliticizzato, che reagisce principalmente agli stimoli simbolici lanciati dai media e in cui chi ha convinzioni politiche rappresenta al massimo il 10%” dell’insieme.

L’amministrazione politica implica quindi la direzione della vita politica dal potere. Per il momento la priorità è arginare le conseguenze politiche della crisi economica e sociale e limitare il previsto declino del partito Russia Unita. A quest’ultimo scopo sono state sperimentate a livello regionale diverse “tecniche” politiche, in particolare attraverso la moltiplicazione di candidati “senza etichetta”. Tuttavia, l’amministrazione presidenziale sembra aver dato per scontato che Russia Unita perda la sua maggioranza costituzionale.

In questa prospettiva, il governo deve affrontare imperativamente l’opposizione sistemica e rafforzare, all’interno dei partiti che lo compongono, la posizione dei dirigenti e dei leader più “fedeli”. Citiamo il caso, emblematico, dell’integrazione (lo scorso febbraio) del movimento dello scrittore nazionalista Zakhar Prilepine, grande voce della “primavera russa”, araldo del sostegno alle forze separatiste del Donbass, con la formazione di opposizione Russia fair, manovra della quale è difficilmente discutibile che sia stata pilotata “dall’alto” e che sia intesa a rafforzare l’ala “sinistra patriottica” delle forze politiche fedeli al Cremlino. Il potere intende in questo modo controbilanciare una protesta sociale che si sta diffondendo in tutto il Paese e contribuisce a minare la legittimità del potere. Perché il movimento di Navalny è l’albero che nasconde la foresta di tante altre mobilitazioni, più ancorate al campo sociale russo, localizzate, sporadiche e apolitiche, come la protesta delle truffe immobiliari, il “movimento dei cassonetti” e le ricorrenti proteste contro le riforme sociali e pensionistiche, la protesta – ancora più preoccupante per il governo – contro la cacciata da parte di Putin del governatore eletto della regione di Khabarovsk…

La richiesta di giustizia sociale è tanto più pressante in quanto la crisi ha ulteriormente aumentato la dipendenza di un numero sempre crescente di russi dallo Stato, che paga pensioni, sussidi e assistenza sociale.

Questa strategia di salvare la sua maggioranza parlamentare con il potere avrà successo? Per il momento, accontentiamoci di segnalare alcuni limiti.

Attivata dall’ostilità del blocco occidentale nei confronti della Russia in quasi tutti i campi, la primavera patriottica – l’appello al sostegno per la Patria in via di estinzione – rimane efficace. Ma se usato troppo, potrebbe finire per logorarsi, soprattutto quando i governanti “patriottici” acquistano immobili prestigiosi, espatriano le loro fortune.

Anche il voto sugli emendamenti costituzionali che consentono a Vladimir Putin di rimanere alla presidenza per due mandati dopo il 2024 è un’arma a doppio taglio: se la sua popolarità, che resta alta, dovesse crollare, indebolirebbe l’istituzione presidenziale.

Infine, la cooptazione dell’opposizione sistemica all’interno del “partito di potere” priverebbe quest’ultimo di una leva essenziale di opposizione leale, trasformando un regime a partito dominante in un regime quasi monopartitico che si ritroverebbe solo di fronte a un’opposizione esterna al sistema che, in queste condizioni, non può che rafforzarsi.

