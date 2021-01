Schegge di paura/ Su La7 il film con Richard Gere (oggi, 18 gennaio 2021)

Schegge di paura va in onda dalle ore 21:15 di oggi, 18 gennaio su La7. Si tratta di un film thriller del 1996 diretto da Gregory Hoblit. Questo narra le vicende giudiziarie di Aaron Stampler (Edward Norton), un ragazzo fragile e balbuziente che viene accusato di omicidio. Il brillante avvocato Martin Vail (Richard Gere) intraprenderà una strada per la ricerca della verità. Il regista Gregory Hoblit si era già cimentato in precedenza con film come ”Sotto corte marziale”, ritrovandosi a dirigere attori del calibro di Bruce Willis e Colin Farrell.

A fare la differenza fu sicuramente la brillante interpretazione di un giovane Edward Norton, performance che gli valse a buon diritto la sua prima nomination agli Oscar; sebbene fosse in corsa per aggiudicarsi la statuetta, questa fu vinta da Cuba Gooding Jr. Norton, tuttavia, riuscì ugualmente ad aggiudicarsi il Golden Globe nel 1997. La storia è liberamente ispirata ad un romanzo giallo scritto da William Diehl, intitolato Primal Fear.

Schegge di paura, la trama del film

La trama di Schegge di paura è incentrata sulla vicenda giudiziaria di Aaron Stampler, un ragazzo impacciato e balbuziente che è accusato di aver compiuto con efferatezza un particolare delitto: ha ucciso con 78 coltellate l’arcivescovo di Chicago Richard Rushman. Rushman era amico del procuratore distrettuale John Shaughnessy, il quale in virtù dell’amicizia che lo legava all’arcivescovo, decide di affidare il caso a Janet Venable (Laura Linney), la sua assistente.

Tuttavia, l’unico a credere nell’innocenza del ragazzo è Martin Vail, un brillante e coraggioso avvocato (interpretato da Richard Gere) che cerca di fare tutto il possibile per convincere il procuratore distrettuale a valutare il caso in ogni modo possibile, evitando quindi che Aaron venga condannato alla pena capitale.

Martin Vail accetta di difendere il giovane ragazzo, sebbene questi non abbia il denaro sufficiente per poter ottenere il suo aiuto: Vail è un avvocato alla ricerca della fama e del successo, quindi accetta di difendere il ragazzo nonostante le risorse economiche scarse. Una volta avviate le sue indagini, Vail scopre all’interno dell’appartamento dell’arcivescovo delle registrazioni a sfondo sessuale, dove Aaron consuma dei rapporti sessuali mentre l’arcivescovo guarda compiaciuto. Una volta interrogato Aaron circa il contenuto di queste videocassette, egli afferma che l’arcivescovo obbligava sia lui che la sua ragazza ad avere rapporti, poiché in questo modo la loro anima sarebbe stata depurata dai peccati.

Nonostante tutto, Aaron dimostra in ogni caso di avere dei veri e propri vuoti di memoria; Martin si batterà, dunque, per fargli riconoscere l’infermità mentale, evitandogli quindi la pena capitale. Arriva il giorno del processo, e una tremenda verità sembra cercare il suo riscatto, facendosi largo per dire come siano andate veramente le cose e cambiando inaspettatamente le sorti della storia.



