Scherzi telefonici a Federica Sciarelli/ “Michele Caruso deve andare a farsi curare”

C’è anche Federica Sciarelli tra le vittime di scherzi telefonici, gaffe e papere tv trasmesse nella puntata speciale di “Techetechetè” dal titolo “Il bello della diretta” curato da Fausto Massa. La popolare giornalista e conduttrice di “Chi l’ha visto”, infatti, è stata vittima di uno scherzo telefonico successo durante la diretta del programma di successo di Rai1. Durante la puntata, infatti, interviene in diretta un uomo che sembra essere in possesso di notizie su una persona scomparsa, ma in realtà non è altro che uno scherzo telefonico.

E’ il 16 ottobre del 2019 quando la Sciarelli durante la puntata di “Chi l’ha visto” parla di Anna Cancarini, la 19enne scomparsa a Provaglio d’Iseo. Proprio durante la diretta telefona un certo Giuseppe che rivela di essere in possesso di notizie sulla ragazza. Non appena la telefonata passa in diretta, l’uomo però rivela la sua identità dicendo: “buonasera dottoressa Sciarelli, come sta? Sono Michele Caruso. Vaff….lo”.

Federica Sciarelli e lo scherzo telefonico a Chi l’ha visto

Lo scherzo subito da Federica Sciarelli a Chi l’ha visto è diventato un cult. Ancora oggi è possibile rivederlo su internet e sui social dove la conduttrice è amatissima. In realtà durante lo scherzo la giornalista e conduttrice non ha reagito più di tanto; ha semplicemente abbozzato un sorriso e cercato di interagire con il disturbatore. “Ogni tanto capita che questo Michele Caruso, che deve andare a farsi curare, fa gli scherzi a noi che lavoriamo” ha detto la Sciarelli dopo lo scherzo.

La conduttrice ha poi aggiunto: “io non me la prendo, mi sono fatta una risata. La parolaccia non era per voi, era per noi. Il problema è che ci sono i familiari che sono qui e stanno aspettando delle segnalazioni. Abbiamo posto il problema alla nostra azienda, perché essendo questo un programma di servizio pubblico, comportarsi in questa maniera non va bene. I vari siti che prendono in giro noi conduttori riprenderanno quanto accaduto con questo deficiente. Purtroppo si dice che la mamma dei fessi è sempre incinta e noi ci siamo cascati anche questa volta”.

