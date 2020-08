Schick al Bayer Leverkusen/ Calciomercato, accordo con la Roma: le cifre

Il futuro di Patrik Schick è lontano da Roma. Di ritorno nella Capitale dopo l’esperienza in prestito al Red Bull Lipsia, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, l’attaccante ceco tornerà protagonista in Bundesliga: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno accettato l’offerta del Bayer Leverkusen. Le Aspirine hanno messo sul piatto circa 29 milioni di euro per il cartellino dell’ex Sampdoria: l’agente Pavel Paska si è recato personalmente a Trigoria per chiudere il rapporto con la Lupa. Non sono stati resi noti i dettagli relativi al contratto del 24enne. Termina dunque l’esperienza italiana del talento di Praga, che dopo un buon inizio in blucerchiato non è riuscito a lasciare il segno con la casacca romanista.

SCHICK, ADDIO ALLA ROMA: FUTURO IN BUNDESLIGA

Il Bayer Leverkusen ha deciso di puntare su Patrik Schick per sostituire Volland, nuovo calciatore del Monaco. I rossoneri credono nel valore del classe 1996, che ha messo in evidenza qualità cristalline nel corso della parentesi al RB Lipsia, 10 gol in 22 presenze. Nessuna minusvalenza per la Roma, che lo acquistò nell’estate del 2017 per 40 milioni di euro tra parte fissa e percentuali di vendita. Adesso la dirigenza giallorossa si tufferà nel mercato per rinforzare il pacchetto avanzato a disposizione di Fonseca, senza dimenticare che anche Edin Dzeko potrebbe salutare la capitale: l’attaccante bosniaco sembra essere sempre più vicino alla Juventus, ma attenzione anche all’Inter. Diversi i nomi sul taccuino giallorosso, a partire da Arek Milik: la trattativa con il Napoli per il bomber polacco prosegue a passo spedito e nell’affare potrebbero rientrare altri calciatori, da Jordan Veretout a Cengiz Under.



