Dzeko alla Juventus?/ Calciomercato, si tratta anche Kean: possono arrivare insieme

In questo momento le operazioni del calciomercato Juventus vertono in particolar modo sull’attacco. Non si perde di vista il centrocampo, ma la firma di Weston McKennie dopo le operazioni Dejan Kulusevski e Arthur Melo ha se non altro ringiovanito l’età media in mezzo e dunque Andrea Pirlo vuole ora chiudere per il suo centravanti. Edin Dzeko resta in vantaggio: il bosniaco, pare, è il preferito del nuovo allenatore perché è di fatto un regista avanzato, in grado di ricevere palla e gestirla, smistandola ai suoi compagni di reparto e rappresentando un’ulteriore fonte per la manovra della squadra. In più Dzeko avrebbe dato il suo benestare al trasferimento alla Juventus, convinto di potersi giocare le sue carte come titolare; il capitano della Roma sembra aver trovato l’accordo con i campioni d’Italia, ma come abbiamo raccontato nei giorni scorsi i pezzi del puzzle si devono incastrare alla perfezione e, in questo senso, c’entra anche il Napoli perché Arkadiusz Milik, lui pure attratto dalla maglia bianconera, potrebbe convincersi ad accettare il giallorosso sbloccando l’intero valzer degli attaccanti. La Juventus per il momento aspetta, ma tratta anche su altri due tavoli.

DZEKO ALLA JUVENTUS? LE ALTERNATIVE SUAREZ E KEAN

Il calciomercato Juventus infatti avrebbe avuto un ritorno di fiamma per Moise Kean, venduto all’Everton per ragioni di bilancio: l’anno sulla Mersey è stato negativo per il classe 2000 che farebbe volentieri ritorno a casa. Pirlo pensa a lui soprattutto come prima punta di riserva, e dunque l’operazione potrebbe comunque non chiudere le porte a Dzeko; l’Everton ha chiesto una contropartita a centrocampo, uno tra Aaron Ramsey (cui la Juventus darebbe una seconda chance) e Adrien Rabiot che dopo il lockdown è stato uno dei più brillanti. L’altra ipotesi è Luis Suarez, come raccontavamo nei giorni scorsi: stando a quanto dichiara Tuttosport l’uruguaiano, che sta trattando la rescissione del contratto con un Barcellona che comunque lascerà, avrebbe nella Juventus la sua destinazione favorita anche per la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo. Il Pistolero però si trascina un ingaggio decisamente alto, e in più le sue caratteristiche sono diverse da quelle di Dzeko. I bianconeri probabilmente cadrebbero comunque in piedi, ma in questo momento storico devono stare attenti ai soldi che escono dalle casse ed è anche per questo che il bosniaco della Roma rimane il grande favorito.



