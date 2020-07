Schick al Milan?/ Rangnick in pressing: la richiesta della Roma (esclusiva)

Potrebbe essere Patrik Schick il colpo di mercato del Milan per l’attacco. Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro dell’attaccante ceco di proprietà Roma ma attualmente in prestito al Red Bull Lipsia. La compagine di Bundesliga ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 29 milioni di euro e per il momento non sono previsti incontri per tentare di arrivare a una fumata bianca.

E, dopo due stagioni decisamente negative in giallorosso, Schick con la casacca bianconera dell’RBL è tornato il bomber che tutti avevamo conosciuto alla Sampdoria: 10 reti e 3 assist tra Bundesliga e Champions League, prestazioni generose e qualità cristalline tornate a risplendere. E adesso Schick è pronto a tornare protagonista del mercato estivo: l’entourage negli ultimi giorni ha ricevuto richieste dalla Premier League (Newcastle), dalla Bundesliga (Bayer Leverkusen) e dalla Serie A (Fiorentina), ma in prima fila c’è proprio il Milan grazie al fattore Rangnick…

SCHICK AL MILAN: LA RICHIESTA DELLA ROMA A RANGNICK

Come confermato dallo stesso agente di Schick, è stato proprio il prossimo manager rossonero a portare l’attaccante a Lipsia: Rangnick è grande estimatore del talento ceco e vorrebbe tornare a lavorarci nella sua nuova esperienza meneghina. La Roma non farà grossi sconti: secondo quanto risulta in esclusiva a Il Sussidiario, a richiesta è di 28-29 milioni di euro, ma in sede di trattativa potrebbe scendere a 25 milioni. Nessun dubbio sulla formula del possibile affare: trasferimento a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto. Per Schick pronto un contratto quadriennale.

Il fattore Rangnick potrebbe risultare decisivo, dunque, considerando anche il progetto ambizioso del Milan, che ha intenzione di costruire una squadra di giovani promesse in grado di competere fin da subito. E c’è un dettaglio da non sottovalutare: il passaggio di Schick al Milan – che ha messo sul tavolo per la campagna acquisti 75 milioni più il 50% delle cessioni future – consentirebbe alla Roma di mettere le mani su Arek Milik, in uscita dal Napoli. Anche il polacco era sul taccuino del Milan ed i soldi dei rossoneri per Schick potrebbero consentire ai giallorossi l’affondo finale…

