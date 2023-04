SCHMIGADOON!/ La serie tv musical perfetta per Pasquetta

Schmigadoon! è la serie tv perfetta per Pasquetta: possiamo sederci sul divano e consentirci una visione meno impegnata del solito. Il musical americano – premiato con diversi Emmy nel 2021 – è giunto in Italia con la sua seconda stagione il 5 aprile, ed è in grado di strapparci più di in sorriso su “come eravamo” e giocare con intelligenza su un po’ di luoghi comuni del nostro presente. Di questi tempi, è tantissimo. I primi due episodi di circa 30′ l’uno sono disponibili, come i 6 precedenti della prima stagione, sulla piattaforma AppleTV+.

Schmigadoon! ha in tutto e per tutto la struttura del musical, ma la sua originalità è che si tratta di una parodia dei più famosi musical del passato. Nella prima stagione i nostri protagonisti, Josh e Melissa, una coppia di medici newyorkesi in crisi, cerca disperatamente di ricostruire la propria relazione amorosa. La coppia è assorbita dalla routine quotidiana ed entrambi sembrano aver perso di vista le ragioni di fondo del loro amore. Nel tentativo di ritrovarsi si avventurano in un sorta di campeggio per coppie in crisi, ma arrivati nel bosco si perdono, fino a quando, attraversando un ponte in pietra, arrivano a Schmigadoon!

Ben presto si rendono conto che si tratta di un villaggio di pura fantasia e che in realtà sono finiti prigionieri di una favola e “rinchiusi” in un musical dove ogni pretesto è buono per cantare e ballare. L’unico modo per uscirne è scoprire il vero amore, solo allora troveranno la strada del ritorno.

Gli strani personaggi che Josh e Melissa incontrano nel piccolo villaggio cantano e ballano le melodie dei musical di successo degli anni ’50 e ’60. Testi e musica ricordano i grandi spettacoli di quegli anni (West Side Story, Oklahoma!, Tutti insieme appassionatamente), ma tutto è rifatto con molta ironia e giocando sul politically correct.

La seconda stagione inizia con Josh e Melissa tentati – per quanto il loro matrimonio scorra normalmente – di ritornare a Schmigadoon. Vanno nel bosco alla ricerca del famoso ponte che ha fatto da “passaggio”, ma alla fine giungono in un mondo del tutto diverso. Sono infatti per magia finiti a Schmicago! Anche se molti protagonisti hanno la faccia dei loro amici di Schmigadoon, si trovano ora nella più difficile città americana di Chicago e non nel tranquillo villaggio che conoscevano, e i musical sono quelli degli anni ’60 e ’70. Insomma, meno romanticismo, meno vestiti colorati, fiori e paesaggi bucolici, e molte più violenza, sesso e criminalità. Voglia di ribellarsi e jazz. Siamo all’epoca dei grandi musical della contestazione come Chicago! Jesus Christ Superstar, Hair, A Chorus Line.

I due attori protagonisti sono due comici molto famosi negli Stati Uniti. Melissa è interpretata da Cecily Strong, dal 2012 nel cast di Saturday Night Live. Attrice versatile e grande imitatrice (tra i suoi personaggi preferiti Melania Trump). Nei panni di Josh invece troviamo Keegan-Michael Key. Nel cast di entrambe le stagioni troviamo Alan Cumming (The Good Wife), Ariana DeBose (West Side Story), Aaron Tveit (Moulin Rouge! versione teatrale). Gli autori, Cinco Paul e Ken Daurio, si sono ispirati liberamente al musical Brigadoon! che dal 1947 ha dominato per 20 anni le scene di Broadway.

È consigliata la visione in lingua originale. Nonostante gli sforzi fatti, il doppiaggio – soprattutto per quanto riguarda i testi delle canzoni – non regge il confronto con l’originale. Buona visione!

