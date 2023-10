SCHOOL OF ROCK/ La strepitosa commedia musicale di Richard Linklater

Una commedia musicale straordinaria, l’ennesimo grande film firmato dal genio di Richard Linklater. School of Rock ha tracciato un solco nel cinema americano, dimostrando come siano sufficienti pochi ingredienti per realizzare un’opera formidabile. Oggi è disponibile in Steelbook Blu-ray per celebrare il 20° anniversario dall’uscita al cinema con Paramount e Plaion Pictures.

SINOSSI – Dewey Finn, un musicista squattrinato cacciato dalla sua band, per guadagnare un po’ di soldi si spaccia come supplente alla scuola elementare Horace Green. Qui scopre, nei suoi piccoli allievi, una potenziale rock band che lo potrebbe aiutare a vincere una competizione tra gruppi musicali e guadagnare così il denaro necessario per coprire i suoi debiti.

La passione per il rock e il suo cinema indipendente: Richard Linklater coniuga questi due elementi per creare il suo School of Rock, una commedia in grado di conquistare ogni fascia di pubblico. Un’opera per ragazzi, per famiglie, per adulti, per tutti: scene e gag al ritmo del rock, una sceneggiatura divertente e un cast in stato di grazia. Jack Black è semplicemente straordinario, ma anche gli altri co-protagonisti meritano un plauso. Infine, menzione necessaria per la colonna sonora, che può contare persino su Immigrant Song dei Led Zeppelin, strappata grazie a Jack Black che gira un video con il pubblico e lo fa arrivare direttamente a Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones.

