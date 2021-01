Schwarzenegger vaccino Covid diretta/ Video Terminator: “Vieni con me se vuoi vivere”

Arnold Schwarzenegger è l’ennesimo protagonista del vaccino contro il Covid-19 con tanto di diretta video. L’attore ed ex governatore della California ha ricevuto il siero presso il Dodger Stadium di Los Angeles dimostrando grande personalità e lanciando un messaggio al suo popolo. È stato lo stesso attore a sottolineare: “Vieni con me se vuoi vivere”. Si tratta sicuramente di un messaggio molto forte che ci mostra per l’ennesima volta come ci sia l’intenzione di cavalcare l’onda dei personaggi famosi per mostrare al popolo dei segnali che incitino a seguire la strada della vaccinazione nella speranza di raggiungere prima possibile l’immunità. Rimangono purtroppo sempre di più quelli che infatti continuano a considerare il vaccino troppo pericoloso e controproducente.

Schwarzenegger si vaccina in diretta, la citazione cinematografica

L’attore Arnold Schwarzenegger si è reso protagonista anche per tante iniziative solidali oltre che per questo vaccino in diretta contro il Covid-19. Le sue parole sono state semplici e molto efficaci: “Vieni con me se vuoi vivere“. Per chi non l’avesse colta è una citazione di un famosissimo film che ha visto l’attore tra i protagonisti, Terminator 2 il giorno del giudizio di James Cameron. Ovviamente l’attore cerca di parlare col linguaggio del popolo col nobile compito di sensibilizzarlo nella lotta al Coronavirus e sull’importanza del vaccino. Vedremo se la lezione di Schwarzy sarà recepita dai suoi fan.

Video, la citazione

Video, il momento del vaccino

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021





